Una versión del clásico pastel de papa, pero preparada con zapallo asado, carne y verduras, fue la propuesta de la nutricionista Victoria Zeballos en la sección Salud al Plato de Salud & Bienestar. La receta rinde entre seis y siete porciones, busca reducir el agregado de sal y demuestra que comer más variado no significa renunciar al sabor. Además, se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y puede servir como almuerzo o cena.

La profesional propuso reemplazar parte de la sal por pimienta, pimentón, orégano y otras especias. “La alimentación tiene que ser algo llevadero, que tiene que ser rica, saludable”, señaló al invitar a incorporar ingredientes cotidianos de nuevas maneras.

Ingredientes para seis o siete porciones

Para el puré se necesita medio zapallo inglés, dos cucharadas soperas de leche en polvo descremada, dos de aceite de oliva, un huevo, una pizca de sal y pimienta y 100 gramos de queso para rallar. Para darle más sabor, se pueden elegir hierbas aromáticas. El relleno lleva medio kilo de carne picada magra, dos cebollas grandes, un pimiento rojo, condimentos a gusto y 200 gramos de queso mantecoso descremado.

Victoria Zeballos, licenciada en Nutrición.

Zeballos explicó que la principal diferencia con el pastel de papa está en la cocción del zapallo: como contiene bastante agua, conviene asarlo antes de pisarlo. Así se consigue una preparación más firme, que mantiene mejor su forma al servirla. “No tiene nada de papa, es 100% zapallo”, comentó.

Paso a paso para prepararlo en casa

Primero hay que retirar las semillas del zapallo, cortarlo con cuidado en trozos pequeños y llevarlo al horno durante unos 30 minutos, hasta que esté tierno. Mientras tanto, se saltean la cebolla y el pimiento. Cuando la cebolla esté transparente, se incorpora la carne picada y se cocina completamente, sin dejar partes crudas.

Después se condimenta el relleno con pimienta, pimentón y orégano, utilizando poca sal. El zapallo asado se pisa o procesa hasta obtener un puré; se añaden la leche en polvo, el aceite de oliva, el huevo y el queso rallado. La nutricionista destacó que la leche en polvo permite enriquecer la preparación con proteínas.

Para armar el pastel se distribuye el relleno en una fuente apta para horno, se agrega el queso descremado y se cubre con el puré. Se lleva nuevamente al horno unos diez minutos, hasta que quede caliente y gratinado. Puede acompañarse con una ensalada fresca para completar el plato y sumar más verduras.

Además de su sabor, el zapallo aporta betacarotenos, pigmentos que el organismo puede transformar en vitamina A. La receta puede adaptarse a distintas necesidades alimentarias: para personas con diabetes importa considerar las porciones, y quienes tienen celiaquía deben verificar que todos los ingredientes sean libres de gluten y evitar la contaminación cruzada.

“Hay que animarse a cocinar cosas nuevas”, alentó Zeballos.

Su propuesta apunta a sumar variedad sin complicaciones, aprovechando alimentos accesibles y preparaciones que se puedan compartir en familia.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.