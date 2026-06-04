La aprobación del financiamiento por hasta US$ 600 millones para San Juan abrió un fuerte debate político en la Legislatura provincial. Tras la sanción del proyecto, el diputado de La Libertad Avanza, Fernando Patinella, respaldó la iniciativa y aseguró que la discusión debe centrarse en el destino de los recursos y no únicamente en el monto autorizado. La norma fue aprobada con 23 votos a favor y 12 en contra, habilitando al Gobierno de Marcelo Orrego a gestionar distintas herramientas financieras para ejecutar obras de infraestructura.

Patinella consideró que la autorización representa una oportunidad para avanzar con inversiones necesarias para el crecimiento de la provincia. “Más que la posibilidad de endeudarse, se trata de la posibilidad de invertir en infraestructura. Son obras necesarias pensando en el desarrollo que tiene por delante San Juan”, expresó a DIARIO HUARPE.

El legislador también remarcó que el acompañamiento al proyecto no implica renunciar a los controles sobre el uso de los fondos. “Debemos ejercer un control firme respecto de la inversión y de la aplicación que se haga de estos recursos”, afirmó.

Críticas al planteo opositor

Durante la sesión, algunos sectores de la oposición cuestionaron la falta de precisiones sobre el destino de los fondos y las condiciones del financiamiento. Sin embargo, Patinella sostuvo que los cuestionamientos estuvieron más enfocados en el monto del endeudamiento que en la ejecución concreta de las obras.

“No es muy distinto a proyectos anteriores que se presentaron durante gestiones justicialistas para solicitar autorización de endeudamiento. Lo que llama la atención es que se ha puesto el foco en los montos y no en la aplicación concreta de esos recursos”, señaló.

Además, agregó que la experiencia reciente obliga a evaluar los resultados de administraciones anteriores. “El problema no es el volumen del endeudamiento, sino que efectivamente se destine a las obras comprometidas. Hemos tenido antecedentes de endeudamiento sin la finalización de proyectos importantes”, manifestó.

Obras estratégicas para el desarrollo

Consultado sobre si faltan detalles respecto del destino de los fondos, Patinella aseguró que las explicaciones brindadas por el Ejecutivo fueron suficientes. “Quedó claro que estos recursos deben aplicarse a obras estratégicas de infraestructura que contribuyan al desarrollo y al fortalecimiento de la explotación de los recursos de la provincia”, indicó.

La ley permitirá financiar proyectos vinculados a infraestructura vial, recursos hídricos, saneamiento, energía, viviendas y otras obras consideradas prioritarias por el Gobierno provincial. Entre ellas figuran nuevos barrios, créditos habitacionales, mejoras en rutas nacionales y provinciales, ampliación de redes de agua potable y cloacas, además de intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura hídrica de San Juan.