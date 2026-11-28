El diputado provincial de ADN-La Libertad Avanza, Fernando Patinella, cuestionó la decisión de los gobernadores que buscan separar sus elecciones de las nacionales y consideró que detrás de esa estrategia existe un cálculo político para evitar que la gestión de Javier Milei influya en el resultado provincial. También apuntó contra el peronismo por modificar las reglas electorales según sus conveniencias y defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, aunque reconoció que todavía hay sectores de la sociedad que no perciben mejoras.

Patinella planteó que existe una diferencia entre la decisión del Presidente de avanzar con medidas económicas independientemente de su costo electoral y la conducta de los mandatarios provinciales que buscan tomar distancia cuando el escenario político se vuelve más complejo.

"Tenemos un presidente que ha tenido cero grado de especulación al momento de tomar las medidas que cree que son las conducentes para sacar el país de la línea que venía y lo ha hecho más allá de que lo reelijan o no", sostuvo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

En ese sentido, consideró que los gobernadores que desdoblan los comicios buscan concentrar la discusión en sus territorios para evitar quedar vinculados con el debate nacional. "Hay un margen de especulación sumamente grande en todas las provincias que están desdoblando, porque quieren entrar en la discusión de lo provincial y no quedar enganchados con lo nacional", afirmó.

El legislador reconoció que separar las elecciones es una atribución legítima de las provincias dentro del sistema federal, pero diferenció esa facultad de la motivación política que, a su entender, explica su utilización. Incluso consideró que el escenario nacional podría favorecer al oficialismo libertario cuando llegue el momento de evaluar los resultados de la gestión.

El peronismo es el sastre de los trajes a medida en lo electoral

Al analizar la reforma electoral que presentó el Gobierno de Marcelo Orrego en San Juan, Patinella apuntó contra las prácticas del justicialismo y cuestionó que históricamente haya tenido capacidad para modificar las reglas según sus necesidades políticas.

"Si fuese diputado justicialista tendría mucha discreción al momento de opinar cuestiones electorales, porque ellos son los sastres en esta cuestión", lanzó.

El diputado sostuvo que, a diferencia de lo que ocurría durante las gestiones peronistas, el actual oficialismo no cuenta con mayoría automática en la Legislatura y deberá construir acuerdos para avanzar con el nuevo Código Electoral.

También consideró que la discusión debe contemplar la participación de los distintos espacios políticos y no convertirse en una herramienta para limitar candidaturas. En ese marco, defendió la necesidad de que los partidos tengan representatividad suficiente, aunque cuestionó que se impongan requisitos cuyo único objetivo sea restringir la competencia.

La gente la está pasando mal

Sobre el escenario económico y el impacto de las políticas de Milei, Patinella reconoció que hay malestar social, pero sostuvo que eso no significa que la mayoría haya dejado de confiar en el proyecto libertario.

"Hay mucha gente que la está pasando mal. Yo lo que no creo es que, en términos mayoritarios, la gente siga sin creer que este es el proyecto que va a sacar al país de la situación en la que hemos estado", manifestó.

El legislador defendió el ajuste y las medidas económicas del Gobierno nacional al considerar que apuntan a fortalecer la estructura del país y ordenar las variables macroeconómicas. Sin embargo, reconoció que el principal desafío ahora es que esos resultados lleguen a la economía cotidiana.

"Mi metro cuadrado sigue igual, quiero ver que empiece a derramar", resumió al describir el reclamo de quienes todavía no perciben mejoras en su situación económica.

Finalmente, consideró que la generación de crédito, el desarrollo de los emprendimientos y el crecimiento de la actividad económica serán fundamentales para que el ordenamiento macroeconómico comience a traducirse en una mejora concreta de la calidad de vida.

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