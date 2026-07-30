La senadora Patricia Bullrich alimentó este jueves las especulaciones sobre su futuro político al no descartar una candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2027. "No es imposible, puede ser y me tengo una fe bárbara", aseguró durante una entrevista televisiva.

Aunque evitó confirmar una postulación, la exministra de Seguridad sostuvo que cuenta con experiencia suficiente para asumir un cargo ejecutivo y consideró que administrar la Ciudad sería un desafío menor en comparación con otras responsabilidades que tuvo a lo largo de su carrera.

"Estoy probada en la gestión, en cuestiones complicadas, y manejar la Ciudad sería más sencillo", afirmó.

Bullrich aclaró que cualquier definición electoral deberá surgir de un acuerdo político entre los espacios que integran el frente no peronista, incluyendo al PRO y al radicalismo.

En ese sentido, reiteró su alineamiento con el presidente Javier Milei y dejó en claro que su futuro dependerá de las necesidades del proyecto oficialista.

"Voy a estar donde me necesiten. Soy parte de un equipo y el director técnico es el presidente", sostuvo.

Durante la entrevista también fue consultada sobre la posibilidad de integrar una fórmula presidencial junto a Milei en 2027, aunque evitó hacer proyecciones electorales y remarcó que su prioridad es consolidar el rumbo del actual Gobierno.

"Mi objetivo es profundizar el actual modelo", respondió, al tiempo que aseguró que no está pensando "en lo que puede suceder de acá a un año y medio".

En un momento distendido, Bullrich repasó la cantidad de cargos públicos que ocupó durante su trayectoria política y lanzó una ironía: "Ya me pusieron en todos los cargos, solo me falta MasterChef…".