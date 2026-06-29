La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó este lunes su respaldo a Diego Santilli luego de que se confirmara su designación como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. El mensaje fue interpretado como un gesto de apoyo al nuevo esquema político impulsado por el presidente Javier Milei tras la reorganización del gabinete nacional.

A través de sus canales oficiales, Bullrich felicitó al dirigente y le deseó éxito en la nueva función. "Muchos éxitos en este nuevo desafío, Colo", escribió la ministra, utilizando el apodo con el que se conoce a Santilli en el ámbito político.

El pronunciamiento llegó pocas horas después de que el Gobierno anunciara la llegada del hasta ahora ministro del Interior a la Jefatura de Gabinete, en una reestructuración que también contempla la fusión de ambas áreas para fortalecer la coordinación política del Poder Ejecutivo.

Con ese mensaje, Bullrich buscó transmitir una imagen de cohesión dentro del oficialismo y despejar especulaciones sobre posibles diferencias internas tras la salida de Manuel Adorni, quien dejó el cargo luego de presentar su renuncia en medio de una investigación judicial y de la fuerte exposición pública que atravesó en las últimas semanas.

La incorporación de Santilli responde a la intención del Gobierno de reforzar el diálogo político con los gobernadores y consolidar la estrategia legislativa para impulsar los proyectos pendientes de la administración nacional.

En ese contexto, el nuevo jefe de Gabinete tendrá entre sus principales responsabilidades la coordinación de los ministros, la negociación con las provincias y la articulación con el Congreso para avanzar con las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El respaldo público de Bullrich se suma al expresado por el propio presidente Javier Milei, quien destacó la experiencia política de Santilli y aseguró que su incorporación aportará el "músculo político" necesario para consolidar la nueva etapa de gestión y acelerar la implementación de las iniciativas del Gobierno.