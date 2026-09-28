Patricia Bullrich tendrá esta semana una fuerte exposición política durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en coincidencia con el viaje del presidente Javier Milei a Francia junto a integrantes de su Gabinete y gobernadores. La dirigente libertaria expondrá el jueves ante empresarios, mientras buena parte de la conducción nacional estará en París.

La agenda se desarrollará en un momento de diferencias internas dentro de La Libertad Avanza. Según Ámbito, uno de los puntos de tensión tiene que ver con el Presupuesto 2027, particularmente con el capítulo vinculado al financiamiento del sector de discapacidad, sobre el cual Bullrich marcó diferencias con el Ejecutivo.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza participará este jueves del Coloquio de IDEA, donde empresarios buscarán definiciones sobre el escenario económico y político de cara al próximo año electoral. En paralelo, Milei tiene previsto intervenir de manera virtual desde Francia durante la apertura del encuentro.

Mientras tanto, el Presidente encabezará la comitiva que participará de la Argentina Week en París, acompañada por funcionarios nacionales y mandatarios provinciales. Entre ellos estará el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a otros representantes de provincias vinculadas fuertemente con la actividad minera.

También integrarán ese grupo Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Carlos Sadir, de Jujuy. La agenda francesa tendrá como uno de sus objetivos presentar oportunidades de inversión en sectores estratégicos de la Argentina.

La actividad de Bullrich en Mar del Plata se produce además mientras continúan las discusiones internas del oficialismo. La mesa política de La Libertad Avanza tiene previsto reunirse antes de la partida presidencial, en un contexto atravesado por diferencias entre distintos sectores del espacio.

En los últimos días, Bullrich también se diferenció públicamente del Gobierno por otros temas. Entre ellos, cuestionó la condena contra cuatro periodistas en Formosa y sostuvo que el ejercicio del periodismo no debería derivar en una sanción de arresto.

Así, mientras Milei concentrará su agenda en París junto a gobernadores y empresarios, Bullrich tendrá en IDEA uno de sus principales espacios de exposición política de la semana.