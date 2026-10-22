La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a referirse a sus aspiraciones presidenciales y dejó abierta la posibilidad de competir por la Casa Rosada en las elecciones de 2027. Aunque aseguró que está preparada para asumir ese rol, aclaró que actualmente no trabaja en una candidatura y reconoció que el presidente Javier Milei tiene prioridad dentro de La Libertad Avanza si decide buscar la reelección.

“Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol”, afirmó Bullrich en una entrevista con TN.

La exministra de Seguridad evitó descartar definitivamente una postulación y cuestionó que se le exija tomar una decisión cuando todavía falta tiempo para el próximo turno electoral. “Me quieren obligar a tomar una decisión, pero yo en este momento no soy candidata”, sostuvo.

Milei, con prioridad para la reelección

Bullrich reconoció que el actual Presidente ocupa el primer lugar en la discusión sobre la candidatura oficialista para 2027. “El presidente siempre lleva la delantera para ser candidato”, señaló.

En ese sentido, consideró que una eventual reelección de Milei demostraría que el proyecto político del oficialismo logró sostenerse. Sin embargo, también dejó en claro que no renunció a sus propias aspiraciones.

La senadora recordó que ya compitió por la Presidencia en 2023 y sostuvo que aquella experiencia no implica que haya abandonado su objetivo político. De esta manera, mantuvo abierta la posibilidad de volver a presentarse, aunque sin confirmar una decisión.

El pedido de acuerdos políticos

Además de hablar sobre su futuro electoral, Bullrich planteó la necesidad de ampliar los respaldos políticos del Gobierno. Entre sus propuestas, mencionó la importancia de avanzar en acuerdos con gobernadores que formaron parte de Juntos por el Cambio y con sectores del peronismo dispuestos a acompañar determinadas iniciativas.

“Hay que acelerar lo máximo posible un acuerdo político, que va a ayudar a bajar tensiones y garantizar la gobernabilidad”, había afirmado en otra entrevista.

La dirigente también advirtió sobre la necesidad de fortalecer la presencia parlamentaria del oficialismo para evitar dificultades en las votaciones del Congreso.

La economía, otro desafío rumbo a 2027

Bullrich reconoció que el Gobierno todavía enfrenta desafíos económicos y que necesita lograr que la recuperación llegue a más sectores de la población.

“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, expresó.

En ese contexto, consideró necesario impulsar las actividades que todavía muestran dificultades y acelerar los cambios para que tengan un efecto concreto en la economía cotidiana.

Por ahora, Bullrich sostiene que no está en carrera por la Presidencia, pero tampoco descarta competir en 2027. Sus declaraciones dejan abierta la discusión sobre el futuro electoral del oficialismo, mientras Milei conserva la prioridad para una eventual candidatura a la reelección.