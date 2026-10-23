Patricia Bullrich volvió a generar repercusiones políticas con un video publicado en sus redes sociales, en el que combina imágenes del Senado de la Nación con la canción “Es un secreto”, del grupo Plan B. La publicación se conoció en medio de las especulaciones sobre su futuro político y las versiones que la vinculan con la posibilidad de presidir la Cámara alta.

El video, de 28 segundos, muestra distintos sectores del Senado, entre ellos la puerta del despacho de la actual titular de la Cámara, Victoria Villarruel, y el sillón desde el que se conducen las sesiones. La secuencia termina con una imagen de Bullrich en su propio despacho.

La canción elegida incluye la frase “Conozco tu debilidad”, un fragmento que llamó la atención por el contexto político en el que fue publicado. Sin embargo, la senadora no acompañó el video con una explicación explícita sobre su significado.

Las versiones sobre su futuro político

La publicación se produce mientras comienzan las primeras conversaciones sobre las candidaturas de La Libertad Avanza para 2027. En ese escenario, el nombre de Bullrich también aparece entre las figuras mencionadas como posible compañera de fórmula del presidente Javier Milei, aunque no hay una confirmación oficial sobre esa alternativa.

Consultada recientemente sobre su futuro, la legisladora evitó dar precisiones y respondió: “No comments”.

La referencia a Victoria Villarruel

La elección de las imágenes del Senado y la presencia del despacho de Villarruel alimentaron las interpretaciones sobre una posible referencia a la presidencia de la Cámara. La publicación también reavivó las especulaciones sobre la relación entre la Casa Rosada y la actual vicepresidenta.

Por el momento, Bullrich no confirmó que busque ocupar ese cargo ni explicó públicamente si el video estuvo dirigido a alguien en particular. La publicación se suma a una serie de mensajes en redes sociales que generaron lecturas políticas en medio de las discusiones internas del oficialismo.