Tras varias semanas de denuncias cruzadas y presentaciones judiciales, el titular de la agrupación minera Cordillera de los Andes, Patricio Páez, rompió el silencio y realizó un extenso descargo para responder a las acusaciones en su contra. Aseguró a DIARIO HUARPE que la denuncia de los exintegrantes de la comisión directiva es una "campaña de descredito" y sostuvo que tiene pruebas de que fueron ellos quienes cometieron irregularidades en el manejo de los fondos.

"Las personas que eran de la comisión, porque ya han renunciado, se han salteado varias páginas del cuento. Parece ser que arrancaron las hojas o no tienen memoria", afirmó Páez en el documento que hizo llegar a este medio.

La acusación contra los denunciantes

Páez apuntó directamente contra quien fuera el vicepresidente de la agrupación, "Abel Humpiri", y contra los exintegrantes de la comisión que hoy lo denuncian. Según su versión, Humpiri y otros miembros "realizaban cursos de cinco o seis horas cobrando inscripciones y certificaciones, y hasta obligaban a las personas a afiliarse para poder participar". "Exigían dinero semanal del cual hay constancia de cobro para sustento personal y compra de tortitas y refrigerios", aseguró.

El titular de la agrupación también señaló que, cuando intentó ordenar las cuentas, se topó con una serie de irregularidades. "Le pedí al que era el tesorero que se hiciera cargo de hacer las cuentas y me contestó que él no estaba capacitado. Entonces le pedí a mi hijo, que tenía el cargo de revisor de cuentas suplente, que viera qué pasaba con los ingresos. Empezamos a ver un montón de irregularidades como la compra de un proyector que no se sabe quién lo pagó y cursos que se cobraban, gente que abonaba en efectivo y no estaba el ingreso del dinero", relató.

Según Páez, esa situación fue la que motivó el pedido de que Humpiri se apartara de su cargo. "Él reconoció lo planteado, esto está documentado y en manos de la ley", sostuvo.

"no tengo nada que opinar. No voy a entrar en el juego de ese sr.", indicó Abel Humpiri, consultado por DIARIO HUARPE, respecto a la versión del denunciado Páez.

La versión sobre las capacitaciones

Sobre las capacitaciones aranceladas que se le cuestionan, Páez aclaró que las que se daban bajo el nombre de la agrupación eran gratuitas. "Las inducciones se les daban a ellos en forma gratuita a modo de becados", afirmó. Y explicó que los cursos que sí se cobraban eran los que dictaba junto al capacitador Cristian López de manera privada, a través de su empresa Trackshop.

"Cada inducción se cobra entre 100.000 y 150.000 pesos. Las mismas constan de una parte teórica y una práctica, son inducciones que en el mercado salen entre 800.000 y 950.000 pesos, pero nosotros quisimos darlas para personas de todo tipo de recursos", detalló. En cuanto a los certificados, aseguró que los PDF eran gratuitos y que los físicos tenían un costo de 5.000 pesos para cubrir los gastos de impresión.

"Luego se realizo una Asamblea en el estudio jurídico del abogado apoderado de la Agrupación (Roberto Correa Esbry, ex subsecretario de trabajo) que también renuncio, la cual esta en el libro de actas donde se trataron de aclarar los puntos, pero no sirvió de nada ya que el SR. David Suarez y la Sra. Rita Carrizo, al otro día tomaron los grupos de WhatsApp comenzaron a eliminar personas me eliminaron a mi, al abogado y a mi hijo y comenzaron a enviar copias de todas esas falsas denuncias faltando el respeto a las personas que allí estaban, poniendo en duda la validez de los certificados entregados con mi empresa y diciendo barbaridades instigando a que denuncien sin medir las consecuencias para las personas".

La renuncia y la personería jurídica

Páez también se refirió al momento en que la comisión directiva renunció en bloque, el 9 de octubre, cuando se tramitaba la personería jurídica de la agrupación. "Ellos dejaron constancia de su renuncia el día 9 de octubre donde se tramitaba la personería jurídica, por lo que yo no cometí ningún ilícito al querer trabajar dignamente con mi empresa", señaló.

El titular de la agrupación sostuvo que la denuncia en su contra responde a que quiso poner orden en el manejo de los fondos. "Esta campaña de descredito hacia mi persona se debe a haber querido ordenar lo que se cobraba indiscriminadamente como Asociación Cordillera de los Andes y haberles arrebatado a estas personas su fuente de ingresos", afirmó. También recalcó que la repercusión que tuvo la noticia, publicada primero por DIARIO HUARPE y luego replicada por otro medios, "es política".

El acusado también defendió la validez de sus certificaciones y aseguró que todas las inducciones se dieron "con el mayor de los respetos y con una certificación idónea". Además, negó haber prometido trabajo a los asistentes, aunque afirmó que tiene testimonios de jóvenes que consiguieron empleo tras las capacitaciones.