Paul Aron, compañero de Colapinto, podría perder su licencia de conducir

El piloto Paul Aron, compañero de Franco Colapinto y Pierre Gasly como reserva en Alpine, afronta un inusual conflicto judicial en Estonia. La Justicia de su país rechazó una apelación y fijó una fecha límite que podría dejarlo sin su registro de conducir particular por una razón insólita.

La situación legal del estonio de 22 años escaló tras faltar a siete exámenes médicos del servicio militar obligatorio en los últimos dos años. La junta médica le otorgó plazo hasta el 13 de noviembre para presentarse y evitar la suspensión temporal del registro expedido por las autoridades locales.

El deportista ya abonó 1940 euros en multas por sus ausencias, aunque el pago no lo exime de las normas estonias. La legislación nacional exige la conscripción a hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de 8 a 11 meses, incluyendo a quienes residen en el exterior por trabajo.

Ante el reiterado incumplimiento, la Autoridad de Recursos de Defensa llevó el caso a los tribunales para quitarle el carnet. El tribunal respaldó el reclamo y desestimó el recurso del abogado defensor, quien argumentó que la medida resulta desproporcionada para la carrera de un atleta de alto rendimiento.

El representante legal confirmó que el joven asistirá a la revisión médica dentro del plazo fijado para regularizar el trámite. Este estudio busca evaluar su condición física para la instrucción militar y no implica una incorporación inmediata a las fuerzas armadas de su país.

La sanción no afectará su rol en la escudería ni su habilitación para pilotar en la Fórmula 1. La superlicencia exigida en la categoría no requiere el carnet de manejo particular. Aron espera su chance de debutar tras sumar más de 10000 kilómetros de pruebas desde 2023 con Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas.