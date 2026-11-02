El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, volvió a elevar la tensión con Javier Milei con un mensaje en el que afirmó que “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”. La declaración se produjo en la previa de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, donde ambos mandatarios participarán del encuentro institucional de jefes de Estado.

Sánchez realizó las declaraciones durante su intervención en el foro World in Progress, en el Palacio de Congresos de Cataluña. Aunque no mencionó directamente al presidente argentino, su mensaje se produjo después de que Milei lo calificara de “dictador” durante una actividad en Madrid.

Las críticas a la ultraderecha

Durante su discurso, el mandatario español cuestionó a los partidos de extrema derecha y sostuvo que responden a intereses de terceros que los financian y marcan sus pasos. También apuntó contra una eventual alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox de cara a las elecciones presidenciales españolas del 29 de noviembre.

Sánchez advirtió que esa coalición representa una estrategia que, según su planteo, trasciende las fronteras y busca debilitar Europa desde dentro. Además, sostuvo que la confrontación no es solamente un medio para alcanzar el poder, sino también un objetivo de esos espacios políticos.

La previa de la cumbre en Madrid

El cruce se produce antes del encuentro institucional que reunirá a jefes de Estado este miércoles y jueves en la capital española. La participación de Milei y Sánchez coloca nuevamente la relación entre ambos gobiernos en el centro de la atención política.

El presidente español también alertó sobre un posible retroceso del modelo social europeo y cuestionó los intentos de desmantelar avances sociales. Sus declaraciones profundizaron la tensión diplomática con la Argentina en la antesala de la cumbre.