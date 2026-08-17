La reciente resolución de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, con el voto del juez Víctor Pesino, que desconoció el Congreso que reeligió a Abel Furlán como secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y designó a Alberto Biglieri al frente de la organización, escaló como un grave antecedente para el sindicalismo argentino.

La medida, que según reconoció el propio magistrado solo registra antecedentes durante períodos de dictadura, es considerada por diversos sectores como una embestida generalizada contra las organizaciones gremiales.

El origen del conflicto radica en el armado de una lista opositora en la seccional Campana y la posterior judicialización del proceso electoral. Dado que el estatuto de la UOM exige que el titular nacional sea líder de una de las 53 seccionales, la impugnación inhibió la candidatura de Furlán, llevando al tribunal a objetar el Colegio Electoral y nombrar la intervención.

En el entorno gremial señalan a las patronales de Techint-Siderca como impulsoras de la maniobra.

A diferencia del procedimiento estipulado por la Ley de Asociaciones Profesionales —que indica la convocatoria inmediata a elecciones para normalizar el gremio—, la intervención resolvió traspasar la administración de la obra social al Grupo Olmos y constituyó una comisión de delegados paritarios integrada por secretarios generales opositores a Furlán.

Acuerdos a la baja y pérdida del poder adquisitivo

Sin mediar conflictos ni medidas de fuerza, la comisión designada selló pactos paritarios para la Rama 17 (metalmecánica) y la Rama 21 (siderurgia) con vigencia hasta marzo y enero de 2027, respectivamente. Las proyecciones indican que ambos esquemas cerrarán sustancialmente por debajo de los índices de inflación proyectados por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central:

Rama Metalmecánica: Los incrementos acordados quedarían 12,4 puntos porcentuales por debajo del IPC.

Rama Siderúrgica: La pauta salarial se ubicaría 23 puntos porcentuales por detrás de la inflación, lo que representa una caída neta superior al 11% en el poder adquisitivo para cerca de 15.000 trabajadores bajo convenio y un número equivalente de contratistas.

El acuerdo en la rama siderúrgica destrabó dos años de impasse, período durante el cual la conducción de Furlán se negó a firmar paritarias inferiores a la pauta inflacionaria. Durante ese tiempo, las principales firmas del sector (Ternium, Tenaris y Acindar) otorgaron anticipos a cuenta. La paritaria tomó la base acumulada a julio de este año y sumó dos cuotas del 6% en agosto y octubre, más una suma fija compensatoria de $1,6 millones. En total, la mejora acumulada ronda el 60%, frente a una inflación estimada del 83%.

Fractura interna y la postura de las seccionales

La negociación provocó duras reacciones dentro de la estructura metalúrgica. Pablo "Piparra" González, secretario General de la seccional Villa Constitución (donde opera Acindar), se retiró de las negociaciones sin validar lo firmado: “Con este acuerdo, los trabajadores de Acindar podrían perder hasta $800 mil”, advirtió. No obstante, el dirigente cuestionó tanto a la intervención como a la conducción saliente: “Furlán también es responsable, en las marchas no paró su propia planta, lo mismo que hizo Naldo Brunelli en San Nicolás.

Pero estos paritarios hicieron algo más grosero: entregaron la paritaria”. González exigió que los paritarios sean elegidos por los secretarios generales y reclamó la convocatoria inmediata a elecciones.

Por su parte, Rubén Urbano, titular de la seccional Córdoba, anunció el rechazo formal a lo pactado: “Esos paritarios no han sido elegidos ni por los trabajadores ni por el Consejo Directivo. Vamos a ver si podemos hacer un Consejo Directivo sin los interventores. Mientras tanto, en Córdoba mantenemos un plan de lucha con cortes de ruta y manifestaciones”.

A la espera del pronunciamiento de la Corte Suprema

El futuro de la conducción metalúrgica se encuentra a la espera de un fallo definitivo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el círculo cercano a Furlán expresaron confianza en obtener una resolución favorable en el máximo tribunal.

En paralelo, dirigentes y bases gremiales evalúan convocar a plenos autoconvocados de seccionales para coordinar acciones contra la intervención judicial y la revisión de las paritarias.



