José Peluc fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión Administradora de la Biblioteca del Congreso y, tras asumir, adelantó que impulsará una revisión de gastos y servicios. El diputado nacional de La Libertad Avanza también habló del episodio ocurrido a la salida del Congreso, donde fue acompañado por personas que le gritaban, y negó haber sufrido una agresión.

Durante una entrevista en el Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, Peluc explicó que la situación ocurrió en el marco de los cambios que comenzaron a producirse en la Biblioteca. Según relató, el malestar estaría relacionado principalmente con el reemplazo de autoridades y no con su designación.

“Yo no he recibido ninguna agresión, nadie me nombró a mí, a mí no me tiraron nada”, afirmó. Para el legislador, el enojo se originó cuando salió del edificio el senador que impulsó una de las designaciones cuestionadas.

Peluc sostuvo además que el clima de tensión está relacionado con cambios que afectan a personas que llevaban años ocupando funciones dentro de la estructura administrativa. “No es fácil tener un jefe en la administración pública 20 años y que se cambie por alguien que no tenían previsto ellos”, señaló.

Más allá del episodio, el diputado confirmó que analiza una reducción de gastos en la Biblioteca. Aclaró que el objetivo no pasa necesariamente por despedir personal, sino por revisar contratos, servicios y la utilización de los espacios.

“Tenemos muchos gastos que se ven, que no son los que habían, pero seguramente encontramos algo más para reducir”, sostuvo. Consultado sobre si eso implicaría echar gente, respondió que podrían evaluarse alternativas como cambiar el servicio de limpieza por otro de menor costo.

Uno de los puntos que está bajo análisis es la estructura edilicia. Peluc explicó que la Biblioteca del Congreso tiene tres sedes y consideró necesario estudiar si es posible concentrar actividades para disminuir costos operativos.

“Tenemos que ver la forma de optimizar el espacio y el gasto. Si tenemos tres edificios con luces prendidas no es lo mismo que uno solo con luces prendidas”, resumió.

El legislador aseguró que la nueva conducción continuará con el trabajo que ya se venía realizando, aunque buscará profundizar la revisión de recursos. Entre las iniciativas que destacó están el Bibliomóvil y los vínculos con la Casa de Sarmiento y la Biblioteca Franklin de San Juan.

Peluc también remarcó que la designación al frente de la Biblioteca fue resultado del trabajo desarrollado junto al senador Sergio Uñac y otros legisladores. La presidencia, sostuvo, no había sido previamente discutida durante la reunión de la comisión y finalmente recibió el respaldo unánime de diputados y senadores.

De esta manera, el dirigente libertario quedó al frente de un área que ahora tendrá como una de sus primeras tareas revisar la estructura de gastos y servicios, en línea con la política de reducción del gasto que impulsa La Libertad Avanza.

Textuales

José Peluc / Diputado de LLA San Juan