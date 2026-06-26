La Libertad Avanza ya definió cuándo comenzará formalmente la carrera hacia las elecciones de 2027 en San Juan. El diputado nacional y principal referente provincial del espacio, José Peluc, confirmó que el lanzamiento de la campaña será una vez que finalice el Mundial, mientras el partido termina de consolidar su estructura en toda la provincia. "Después del Mundial vamos a arrancar con la campaña. Ahora simplemente nos estamos preparando. No queremos molestar a la gente", afirmó al explicar la estrategia del espacio libertario.

Mientras tanto, LLA avanza con la apertura de sedes en los departamentos. Este viernes inauguró su local en Sarmiento y el cronograma continuará durante las próximas semanas. "Hoy inauguramos la sede de Sarmiento. Todos los viernes, o algunos lunes, vamos a abrir una nueva sede de La Libertad Avanza", señaló en el Café de la Política, programa que sse emite por HUARPE TV.

Peluc explicó que muchos de esos locales ya existían, pero no estaban identificados como sedes partidarias, una situación que generaba confusión entre quienes buscaban afiliarse o acercarse al espacio.

"Cuando nuestros dirigentes recorrían los departamentos, la gente preguntaba dónde podía encontrarlos y no había una referencia clara. Necesitábamos darle identidad al espacio", sostuvo.

Como ejemplo, recordó el caso de una persona que intentó afiliarse en un local que no pertenecía a La Libertad Avanza. "Después descubrimos que había ido a otro lugar. Por eso es importante que cada departamento tenga una sede claramente identificada", relató.

El dirigente adelantó que próximamente abrirán sedes en Valle Fértil, Jáchal e Iglesia y luego seguirán Zonda, Ullum, Angaco, San Martín y Albardón.

"Vamos a llegar a los 19 departamentos porque ya tenemos la estructura", aseguró, dejando en claro que el armado territorial estará concluido antes del inicio de la campaña.

La siguiente etapa, explicó, será mostrar los equipos políticos y profundizar el diálogo con la sociedad.

"La gente hay que prepararla. Nosotros estamos en una etapa de diálogo permanente porque nos reclaman que los escuchemos y tenemos que generar esas condiciones", afirmó.

En ese sentido, remarcó que los referentes del espacio ya están listos para salir a recorrer la provincia. "Nuestros dirigentes están preparados, con errores y virtudes como cualquiera, pero preparados. Eso nos permite salir a conversar con la sociedad, defender las políticas del presidente Javier Milei y escuchar los problemas de cada departamento. Si después eso sirve para la campaña electoral, será una consecuencia, pero nuestra obligación hoy es defender el rumbo del Gobierno", expresó.

Respecto de las candidaturas, Peluc sostuvo que todavía no hay definiciones, aunque admitió que el espacio ya trabaja sobre distintos escenarios.

"Todavía no. Hay que dejar correr agua bajo el puente", respondió. Sin embargo, reconoció que "siempre hay un plan A, un plan B y hasta un plan C" y que ya existen nombres en análisis para encabezar listas tanto en los departamentos como a nivel provincial.

Consultado sobre una eventual candidatura a gobernador, evitó descartarla. "Si la situación lo requiere, no tengo ningún problema. Me siento en condiciones de gobernar la provincia. Pero también soy una persona que se siente cómoda acompañando y fortaleciendo a otro dirigente. Estoy preparado para asumir la responsabilidad que me toque", aseguró.

Con esa definición, La Libertad Avanza dejó en claro que primero completará su despliegue territorial y, una vez terminado el Mundial, pondrá en marcha la campaña con la presentación de sus equipos y, más adelante, de sus candidatos para las elecciones de 2027.

Textuales

José Peluc / Diputado nacional de LLA San Juan