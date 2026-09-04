Peluc pidió a la oposición ponerse la "camiseta argentina" por Malvinas

El diputado nacional por San Juan de La Libertad Avanza, José Peluc, respaldó los anuncios del presidente Javier Milei sobre Malvinas y pidió a la oposición que se ponga la “camiseta argentina” para acompañar las medidas que lleguen al Congreso. Además, sostuvo que el reclamo de soberanía debe estar por encima de las diferencias partidarias y consideró que el respaldo legislativo debería alcanzarse por unanimidad.

Peluc se pronunció en el Café de la Política, por HUARPE TV, luego de la cadena nacional en la que Milei volvió a poner la causa Malvinas en el centro de la agenda y anunció iniciativas que requerirán tratamiento parlamentario.

Frente a las críticas de sectores opositores que vincularon el discurso presidencial con una estrategia política de cara a 2027, el diputado libertario respondió: “¿Qué esperaba que dijeran? Siempre van a chicanear por algún lado. Espero que se pongan la camiseta argentina como la hacen en el Mundial y la peleemos todos juntos, nada más”.

También rechazó que la decisión presidencial responda a una intención electoral. “No tiene que ver, el Presidente viene hablando de esto hace tiempo”, afirmó.

Peluc pidió unanimidad en el Congreso

El legislador sostuvo que el debate sobre Malvinas debería quedar fuera de la disputa partidaria y anticipó que espera un amplio acompañamiento cuando las iniciativas del Ejecutivo sean tratadas por el Congreso.

“Hay cuestiones de Estado que no se deben discutir más que como argentino, más que partidos políticos y demás. Yo no creo que haya un argentino que diga de este tema no quiero hablar o no estoy de acuerdo”, expresó.

Peluc admitió que pueden existir diferencias sobre las herramientas o estrategias que se utilicen, pero remarcó que el objetivo final debe ser compartido.

“Hay que discutir la forma o los modos, pero el objeto debe ser el mismo siempre”, afirmó.

En ese sentido, reclamó un respaldo legislativo contundente. “Primero tiene que haber un apoyo legislativo hacia la gestión, sería importantísimo. Creo que eso lo deberíamos lograr por unanimidad”, sostuvo.

Según planteó, una posición común también permitiría mostrar hacia el exterior que la Argentina mantiene una política compartida sobre la soberanía de las islas. “Que no se vea un país dividido en la lucha, que todos los argentinos queremos recuperar esto”, agregó.

La vía diplomática

Peluc también se manifestó a favor de sostener la vía diplomática como estrategia para avanzar en el reclamo argentino.

“Aquí nadie ganó nada y siempre hemos dicho que son nuestras y algún día lo tenemos que recuperar en memoria de los excombatientes, en memoria de todos esos héroes. Por vía de la diplomacia creo que es mejor”, señaló.

El diputado consideró además que el actual escenario internacional puede ofrecer mejores condiciones para la Argentina. “Yo creo que sí, creo que la situación política mundial es distinta a aquel momento y podemos recuperar lo que es nuestro, que nunca dejó de ser nuestro”, afirmó.

Peluc aclaró que cuando habla de recuperación apunta a que exista un reconocimiento definitivo de la soberanía argentina sobre las islas, incluso por parte del Reino Unido.