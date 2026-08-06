El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, brindó detalles en Te lo Tengo que Decir!, que se emite en HUARPE TV, sobre el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y Vicuña Corp, mediante el cual la empresa realizará un aporte extraordinario de 250 millones de dólares para financiar obras de infraestructura. El funcionario sostuvo que se trata de un hecho "histórico" para la minería sanjuanina, ya que es la primera vez que un proyecto realiza un desembolso de esta magnitud antes de iniciar su etapa de producción.

Perea explicó que el convenio comenzó a negociarse hace aproximadamente un año y medio, como parte de una estrategia impulsada por el gobernador Marcelo Orrego para anticiparse a las necesidades de infraestructura que demandará el desarrollo minero.

"Por primera vez se firma un acuerdo de esta naturaleza antes que el proyecto empiece su producción", destacó el ministro.

Un aporte extraordinario

El funcionario remarcó que los US$250 millones constituyen un aporte excepcional y aclaró que el dinero no deberá ser devuelto por la Provincia ni podrá descontarse de futuras obligaciones de la empresa.

"Es un aporte único, no reembolsable y tampoco compensable", enfatizó.

Según explicó, el acuerdo reglamenta un compromiso previsto en la Declaración de Impacto Ambiental de 2022, que establecía un fideicomiso equivalente al 1,5% y el pago de regalías del 3% calculadas sobre la facturación.

De esta manera, la empresa obtiene previsibilidad durante toda la vida útil del proyecto —el denominado life of mine en la industria minera— mientras que la Provincia asegura recursos para ejecutar infraestructura considerada estratégica.

Obras y desembolsos

Perea indicó que los fondos estarán disponibles a partir de diciembre de 2026 y serán administrados mediante un fideicomiso controlado exclusivamente por el Estado provincial.

El mecanismo prevé que los desembolsos se realicen contra certificados de obra aprobados, es decir, a medida que avance la ejecución de los proyectos.

"Los fondos se van a canalizar por un fideicomiso controlado y gobernado por la Provincia. Los desembolsos de la empresa serán contra certificados de obras aprobados", explicó.

Si bien evitó precisar cuáles serán las primeras obras, señaló que existe una planificación avanzada y que será el gobernador quien las anunciará oficialmente. Adelantó que incluirán infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, además de otras iniciativas necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad minera y beneficiar a otros sectores productivos.

Una negociación de un año y medio

El ministro reveló que el acuerdo demandó numerosas reuniones con directivos de la compañía tanto en Argentina como en el exterior, incluyendo viajes a Chile y Canadá.

También destacó que la firma prevista coincidía con la misión oficial del gobernador por la colocación de bonos provinciales, aunque debió reprogramarse debido al accidente aéreo ocurrido en San Juan. En ese contexto, agradeció la decisión de la empresa de esperar para concretar la firma.

"El gobernador nos pidió desde el primer día salir a buscar soluciones y no esperar que los problemas lleguen. Eso fue lo que hicimos durante este año y medio de trabajo", afirmó.