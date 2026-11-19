San Juan tiene una ventaja que va más allá de sus proyectos mineros: más de dos décadas de experiencia en la actividad y una cadena de trabajadores y proveedores preparados para operar en alta montaña. Ese fue el principal mensaje que llevó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, a la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible, desarrollada en Mendoza, donde reivindicó el conocimiento acumulado por la provincia como uno de sus mayores capitales frente al crecimiento de la industria del cobre en Argentina.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el funcionario destacó que San Juan cuenta con una trayectoria que le permite afrontar los desafíos de los grandes emprendimientos mineros con recursos humanos y empresas que conocen las particularidades de la actividad.

“Tenemos un plus al resto del país, que es una provincia que quiere hacer minería y, sobre todo, que la sabe hacer. Con veintiún años de experiencia a través de nuestro yacimiento insignia como es Veladero, tenemos trabajadores formados en la alta montaña, proveedores que saben lo que son las contingencias climáticas y el desarraigo familiar cuando toca el roster”, afirmó.

Las palabras de Perea encuentran respaldo en los números de Veladero, que en octubre cumplió 21 años de operaciones. Según el último balance difundido por la compañía, el emprendimiento emplea a 2.476 personas, entre trabajadores directos y contratistas, de las cuales el 90% son sanjuaninas. Además, cuenta con una red de 343 proveedores regionales que forman parte de su cadena de valor.

Para el ministro, esa experiencia representa un diferencial en momentos en que San Juan se prepara para el desarrollo de nuevos proyectos de cobre, una actividad que demandará personal especializado, empresas capacitadas y capacidad para resolver las dificultades propias de trabajar en la cordillera.

La integración minera y el momento de San Juan

La participación de Perea en Mendoza se produjo en una jornada que también estuvo marcada por la firma del tratado interprovincial para la creación de la Región Minera del Cobre, suscripto por los gobernadores Marcelo Orrego, Alfredo Cornejo y Carlos Sadir.

El acuerdo busca fortalecer la coordinación entre las provincias con potencial cuprífero y establecer objetivos comunes para impulsar el desarrollo de la industria.

En ese contexto, Perea destacó la importancia de que las provincias trabajen conjuntamente, independientemente de sus diferencias políticas.

“Más allá de los colores políticos que le toque representar a cada uno, nosotros queremos una Argentina minera y queremos trazar objetivos comunes”, sostuvo.

El funcionario también hizo una evaluación del escenario que atraviesa San Juan y se mostró optimista respecto de las posibilidades de crecimiento de la actividad.

“Sin temor a equivocarme, estamos viviendo uno de los momentos más grandes de la historia minera de la provincia”, aseguró.

Perea vinculó ese escenario con las iniciativas impulsadas en materia minera, entre las que mencionó la aclaratoria de la Ley de Glaciares, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el acuerdo alcanzado con Vicuña. Según expresó, se trata de herramientas que el gobernador Marcelo Orrego tenía entre sus objetivos y que ahora comienzan a tomar forma.

Del FNS Forum a la Cumbre de Mendoza

La agenda del ministro había comenzado durante la mañana en San Juan, con su participación en la apertura de la mesa sectorial minera del FNS Forum, un espacio que reunió a empresas proveedoras locales y de otras provincias en el marco de la Fiesta Nacional del Sol.

“Se abrió una mesa sectorial esta mañana, un auditorio lleno, estaban todos los proveedores de la provincia o su gran mayoría. Feliz por lo que se está generando”, expresó.

La continuidad de esa agenda en Mendoza permitió poner sobre la mesa uno de los desafíos que tendrá San Juan en los próximos años: aprovechar el conocimiento desarrollado durante más de dos décadas de minería aurífera para acompañar el crecimiento de los grandes proyectos cupríferos.

Sin embargo, Perea reconoció que la experiencia acumulada no significa que la provincia tenga todas las respuestas. Por el contrario, consideró que la integración con otras jurisdicciones también representa una oportunidad para incorporar conocimientos y mejorar las capacidades existentes.“Siempre hay para aprender, el mundo evoluciona y el ser humano debe evolucionar con él. Tenemos mucho para ir escuchando distintas experiencias para acompañar la evolución de la industria”, concluyó.