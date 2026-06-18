El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, calificó como un "cimbronazo" la adjudicación de una parte del campamento del proyecto Vicuña a un consorcio de empresas chinas y sostuvo que hubiera sido deseable que la obra quedara en manos de firmas nacionales o, mejor aún, sanjuaninas.

La polémica surgió luego de que la operadora avanzara con la contratación para construir el 25% del campamento que utilizará el proyecto. Si bien aclaró que se trató de una licitación privada y que la empresa evaluó costos y tiempos de ejecución, el funcionario no ocultó su postura.

"Si me preguntás a mí como sanjuanino, lo ideal hubiese sido una empresa nacional. Si fuera sanjuanina, mejor", afirmó. Incluso reconoció que la noticia representó "un cimbronazo, por decirlo de alguna manera", expresó en San Juan en Noticias que se emite por Radio Mitre 95.1.

Pese a ello, consideró que la decisión también demuestra que el proyecto comenzó a acelerar sus tiempos y que existe interés de la compañía en iniciar rápidamente las obras vinculadas al desarrollo minero.

En ese contexto, Perea puso el foco en la capacidad que tiene San Juan para responder a las demandas de la industria. Recordó que la provincia cuenta con más de dos décadas de experiencia vinculada a la actividad minera y aseguró que existe mano de obra y proveedores preparados para asumir nuevos desafíos.

"El activo más importante es que la queremos hacer y que la sabemos hacer", sostuvo. Además, remarcó que existen empresas locales que llevan más de 20 años trabajando en minería y otras que se han formado a partir de esa experiencia acumulada.

"La ganancia que vamos a tener es la toma de mano de obra local y que la vamos a defender incansablemente, como también el desarrollo de nuestros proveedores", aseguró el funcionario.

Precisamente, el debate reavivó la discusión sobre la Ley de Desarrollo Local Minero que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados. Perea consideró que la norma permitirá ordenar los procesos de contratación y darle mayor valoración al factor local sin afectar la competitividad de los proyectos.

La Ley de Desarrollo Local Minero ya se encuentra en la Cámara de Diputados de San Juan y en los próximos días ingresará al recinto para tomar estado parlamentario antes de ser girada a las comisiones correspondientes. La intención del oficialismo es que el debate se concrete durante julio, preferentemente en la primera mitad del mes, para reunir los votos necesarios y aprobar el texto sin modificaciones. Este aspecto no es menor, ya que se trata de una iniciativa que fue trabajada durante meses junto a todas las cámaras vinculadas a la actividad minera y que cuenta con el respaldo de los principales sectores involucrados en el desarrollo de la industria.

El ministro también salió al cruce de los cuestionamientos sobre una posible incompatibilidad con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó, la iniciativa fue analizada durante meses para garantizar que no colisione con ninguna normativa nacional.

"No choca en ningún momento con el régimen de incentivos. Hubiésemos sido muy necios si hubiésemos hecho algo así", afirmó.

Además, destacó que el proyecto llega al debate legislativo con un amplio respaldo de sectores empresariales, cámaras de proveedores, la Unión Industrial, Camarco, comunidades y la propia Cámara Minera.

"No ha sido una ley construida en un escritorio, sino en el terreno del consenso", señaló. Por eso, manifestó su expectativa de que la norma sea aprobada sin modificaciones y se convierta en una herramienta para fortalecer la participación sanjuanina en la nueva etapa de expansión minera.