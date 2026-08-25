En medio del escándalo político por la detención en Bolivia del exconsultor Fernando Cerimedo, la causa ANDIS se reactivará este miércoles con una medida clave: un peritaje sobre los polémicos audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El estudio estará a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, con la participación de peritos de parte y representantes de la DATIP, y buscará determinar la autenticidad del material revelado por el canal de streaming Carnaval, estableciendo si existieron cortes de edición o manipulación mediante inteligencia artificial.

La negativa de Spagnuolo y el rol de Gendarmería

Pese a que el juez federal Ariel Lijo dispuso que se lo convoque para aportar un registro de su voz —medida ordenada tras un fallo de la Cámara Federal—, Spagnuolo no se presentará si es llamado formalmente.

Su defensa, integrada por los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, formalizó su resistencia al sostener que dicha diligencia podría implicar una autoincriminación. Ante este escenario, y a la espera de que la Sala II de la Cámara resuelva una apelación pendiente, los especialistas de Gendarmería recolectarán fragmentos de entrevistas televisivas y de streaming brindadas en el pasado por el exfuncionario.

Cabe destacar que en diciembre pasado la defensa presentó un estudio privado que afirmaba que los audios fueron modificados, un resultado similar al que se estima arrojará el peritaje oficial. Sin embargo, en Comodoro Py restan dramatismo al asunto, ya que los fiscales recuerdan que los audios no fueron utilizados como prueba central ni formaron parte de los dictámenes acusatorios del fiscal Franco Picardi.

Perjuicio al Estado

El expediente principal sostiene que tras la asunción de Javier Milei se montó un esquema delictivo en la ANDIS basado en sobreprecios y retornos millonarios mediante la simulación de competencia entre droguerías e empresas de insumos médicos.

El perjuicio estimado para las arcas del Estado asciende a los 76 mil millones de pesos. Por este entramado, Diego Spagnuolo se encuentra procesado como presunto líder de una asociación ilícita, además de enfrentar cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho pasivo.

Sombra de la Casa Rosada

La reactivación judicial coincide con la detención en Bolivia de Fernando Cerimedo, acusado de instigar un atentado contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

Cerimedo había declarado previamente en Comodoro Py que el propio Spagnuolo le confió detalles del esquema de coimas, mencionando que desde la Droguería Suizo Argentina (cuyos propietarios también participan del peritaje) se aludía a un porcentaje directo destinado a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei.

En este marco, desde su internación, Beller aportó nuevos elementos al asegurar que la filtración de los audios habría sido ejecutada por Natalia Basil (exesposa de Cerimedo y exempleada de la ANDIS), bajo directivas del propio consultor, apuntando también contra la hermana del mandatario.

Esto motivó un pedido formal de la diputada Marcela Pagano para que Beller sea citada a declarar mediante videoconferencia y sumada al programa de protección a testigos. Aunque el pedido aún no fue respondido por la justicia y genera divisiones entre las defensas, la gran incógnita radica en si su testimonio abrirá la puerta para investigar responsabilidades en la plana mayor de la Casa Rosada.



