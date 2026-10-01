La controversia y las dificultades que atravesó la Universidad Nacional de San Juan durante este año no modificaron el interés de las familias por las escuelas preuniversitarias, según explicó Gisela Suligoy, coordinadora de los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ, a DIARIO HUARPE.

Actualmente, alrededor de 1.500 alumnos realizan el cursillo de ingreso entre la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario. A ellos se suman quienes se preparan de manera particular.

Suligoy señaló que el número se mantiene dentro de los niveles habituales, aunque destacó que este año incluso hay más alumnos interesados en ingresar.

“Más allá de todo lo que hemos vivido este año, que es de público conocimiento, no ha influido absolutamente nada en la preparación de los alumnos, de los aspirantes. Es más, tenemos más alumnos que quieren ingresar a las escuelas de la universidad”, afirmó.

El nivel y la situación económica

Según explicó la coordinadora, son varios los factores que pueden explicar la demanda de las escuelas preuniversitarias. Uno de ellos es el nivel académico. Suligoy sostuvo que, pese a que durante el año hubo pérdida de días de clases, las instituciones priorizaron los contenidos básicos para garantizar la continuidad educativa.

“El nivel se mantiene, porque priorizamos el contenido básico para pasar al año siguiente”, explicó.

El segundo factor señalado por la coordinadora está relacionado con la situación económica que atraviesan las familias.

Cuándo será el examen de ingreso

El examen de ingreso para las escuelas preuniversitarias de la UNSJ será el lunes 30 de noviembre y, como novedad, se desarrollará íntegramente durante una sola jornada.

La evaluación comenzará con Lengua, respetando el tiempo que los aspirantes tenían en años anteriores. Luego habrá un recreo de media hora, con acompañamiento de profesores de Educación Física y de los gabinetes, y posteriormente los alumnos rendirán Matemática.

La decisión de concentrar la evaluación en un solo día responde, según Suligoy, a una cuestión de organización y a la intención de evitar que los aspirantes deban atravesar dos jornadas de examen.

“Vemos absolutamente muchos beneficios con respecto a elegir un solo día”, explicó.

La modificación también contempla el impacto que el operativo genera en las familias. Habitualmente son unos 1.800 aspirantes, a los que se suma al menos un acompañante, por lo que el movimiento alrededor de las escuelas puede alcanzar unas 3.000 personas o más.

Las inscripciones serán en noviembre

Las primeras inscripciones se realizarán de manera online del 9 al 13 de noviembre. Posteriormente se concretarán las inscripciones definitivas. Suligoy adelantó que la UNSJ publicará la próxima semana el material informativo habitual con todas las fechas y detalles del proceso.

Además, aseguró que la información será difundida tanto en los centros donde se preparan los alumnos como en aquellos espacios donde reciben preparación particular.

La situación de los preuniversitarios a nivel nacional

La coordinadora también se refirió a la situación de las escuelas preuniversitarias de otras universidades del país. Contó que recientemente mantuvieron una reunión en Mar del Plata, donde participaron autoridades de instituciones preuniversitarias de distintos puntos del país.

Según explicó, la situación es similar a la que atraviesa San Juan, particularmente en relación con la discusión por el financiamiento universitario.