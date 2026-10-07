El Gobierno argentino comenzó a monitorear el presunto caso de peste neumónica detectado en Rusia y convocó este miércoles a una reunión con equipos técnicos del Ministerio de Salud para evaluar el escenario y determinar si es necesario adoptar medidas preventivas para los viajeros.

Por el momento, no se establecieron restricciones ni nuevas recomendaciones para las personas que tengan previsto viajar a Rusia. La decisión quedará sujeta al análisis de la información epidemiológica disponible y a la evolución del caso.

La alerta internacional se originó tras la muerte, el 2 de octubre, de una trabajadora de 28 años del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, en Siberia. La mujer había sido internada con un cuadro de neumonía grave cuya causa todavía no fue determinada oficialmente.

Qué se sabe del presunto caso

Los primeros reportes relacionaron el fallecimiento con una posible exposición accidental dentro del laboratorio y plantearon como hipótesis que pudiera tratarse de peste neumónica. Sin embargo, Rusia no confirmó que exista un caso de peste y comunicó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no se detectaron patógenos de alto riesgo entre las personas que tuvieron contacto con la trabajadora.

La OMS, de todos modos, solicitó información adicional a Moscú para determinar cuál fue la causa de la neumonía, qué agente patógeno motivó las medidas sanitarias adoptadas y si existe un segundo trabajador del instituto con un cuadro de neumonía de origen indeterminado.

Según la evaluación preliminar del organismo internacional, el riesgo sanitario es actualmente entre moderado y bajo en Irkutsk, bajo para Rusia y muy bajo para Europa. La OMS advirtió que esta evaluación podría modificarse si aparecen nuevos datos.

La situación en Argentina

En el país, hasta el momento, no se registraron notificaciones recientes de casos de Yersinia pestis ni indicios de circulación local de la bacteria. Por eso, el Ministerio de Salud concentra el trabajo en el seguimiento de la información internacional antes de definir nuevas recomendaciones.

La peste neumónica es una de las formas de la infección causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de la peste bubónica, puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias cuando existe contacto cercano con una persona infectada. Es una enfermedad grave, aunque puede tratarse con antibióticos si se detecta de manera temprana.

La próxima definición del Gobierno dependerá del resultado de la evaluación técnica y de la información que continúen aportando Rusia y la OMS. Por ahora, Argentina mantiene el monitoreo sin imponer restricciones a los viajeros.