Las petroleras Rockhopper Exploration, del Reino Unido, y Navitas Petroleum, de Israel, ratificaron que continuarán adelante con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, pese a las medidas anunciadas por el Gobierno argentino.

En un comunicado conjunto, las compañías aseguraron que las licencias con las que operan fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas y remarcaron que cuentan con el “apoyo total y continuo” del Reino Unido.

Las firmas también señalaron que no esperan que los recientes acontecimientos tengan efectos relevantes sobre las actividades de Sea Lion ni sobre el calendario previsto para completar el desarrollo del proyecto. La declaración se produjo después del discurso que el presidente Javier Milei brindó el jueves por la noche.

El proyecto Sea Lion

El yacimiento offshore está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, y se encuentra actualmente en una etapa de desarrollo previa a la extracción comercial.

Rockhopper descubrió petróleo en la zona en 2010 y, luego de años de estudios, ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con el proyecto.

Según datos difundidos por Navitas, Sea Lion cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La inversión inicial estimada asciende a US$1.800 millones hasta obtener el primer crudo, mientras que se prevén otros US$2.100 millones para completar la explotación, proyectada durante 30 años.

La respuesta a las medidas de Milei

La reacción de las empresas llegó después de que Milei anunciara medidas para impedir que compañías extranjeras exploten recursos naturales en territorios que Argentina considera bajo ocupación británica.

Antes de conocerse el comunicado, las acciones de Rockhopper y Navitas llegaron a caer alrededor de un 10% en la Bolsa de Londres, aunque posteriormente recortaron la pérdida hasta aproximadamente el 5%.

Las petroleras, sin embargo, insistieron en que sus permisos continúan vigentes y que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no alterarán el desarrollo previsto para Sea Lion.

Además de Rockhopper y Navitas, otras compañías cuentan con licencias exploratorias en el área, entre ellas la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

El proyecto petrolero vuelve así a quedar en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.