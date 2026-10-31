A pocos días de la llegada del papa León XIV a la Argentina, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, descartó que el sumo pontífice vaya a pronunciar un discurso crítico contra las políticas sociales del Gobierno de Javier Milei. La funcionaria aseguró que la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un carácter exclusivamente pastoral y cuestionó las posibles interpretaciones políticas que puedan surgir durante las actividades religiosas.

Pettovello expresó su entusiasmo por la llegada del líder de la Iglesia Católica y destacó la importancia que tendrá su presencia tanto para la Argentina como para el resto de la región.

"Estamos muy esperanzados de que venga. Por suerte finalmente va a venir, nunca se había negado esa posibilidad", manifestó la ministra. Además, celebró la recuperación de la salud del pontífice y aseguró que el Gobierno lo recibirá con los brazos abiertos.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que León XIV cuestione las políticas sociales implementadas por la administración libertaria, Pettovello fue contundente. "No se espera eso, porque ya lo dijo la Iglesia en reiteradas oportunidades, que el Papa viene en una misión pastoral, no viene a hacer política partidaria", sostuvo.

En esa misma línea, remarcó que la Iglesia Católica no participa de disputas partidarias y consideró que cualquier interpretación política de los mensajes del pontífice será responsabilidad de quienes realicen esas lecturas.

"No es lo que hace la Iglesia, así que todo lo demás va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas", expresó.

La ministra también anticipó que el Ejecutivo espera una importante participación de fieles durante las celebraciones previstas en distintos puntos del país. Según consideró, la visita podría alcanzar una convocatoria similar a la registrada durante anteriores viajes papales a la Argentina.

"La Argentina es un país mayoritariamente católico, ya hubo otras visitas de Papas, con lo cual creo que va a ser al mismo nivel de concurrencia", afirmó.

Por otra parte, Pettovello destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires para organizar las actividades y garantizar los operativos de seguridad.

La visita de León XIV se desarrollará en un contexto de expectativas por los mensajes que pronunciará el pontífice, especialmente en materia social y de convivencia. Desde el Gobierno nacional insistieron en que su llegada representa un acontecimiento religioso y no una instancia de discusión sobre las políticas de la administración de Milei.