Picada fatal en Pocito: juzgarán a la conductora que atropelló y mató a un joven

La causa por la muerte de Máximo Tantén, el joven de 19 años que falleció tras ser atropellado mientras participaba de una picada ilegal en Pocito, llegará a juicio oral y público. La Justicia resolvió elevar el expediente y el debate está previsto para principios de octubre.

El hecho ocurrió el 8 de junio de 2025 en la intersección de calles Mendoza y 10. Tantén circulaba en moto hacia el sur por Mendoza junto a otro motociclista, Ezequiel Garay, cuando se produjo el impacto con un Honda Fit conducido por Natalia Kolker.

Según la investigación, los dos motociclistas estaban participando de una picada ilegal cuando ocurrió el siniestro que terminó con la vida del joven.

Ahora, Kolker será la única acusada que enfrentará el juicio por la muerte de Tantén. Previamente existió la posibilidad de alcanzar un acuerdo por una pena mínima que no implicaba prisión efectiva, pero su defensa rechazó esa alternativa y buscará demostrar durante el debate que la mujer es inocente.

La estrategia defensiva apunta a atribuir la responsabilidad del hecho al comportamiento de Tantén, principalmente por encontrarse participando de una picada ilegal y circular a alta velocidad.

Fiscalía, sin embargo, sostiene una postura diferente. La acusación considera que la conductora también tuvo responsabilidad en el siniestro y utilizará como una de sus principales pruebas las cámaras de seguridad que registraron el momento del impacto.

Las imágenes muestran la secuencia ocurrida en el cruce y serán determinantes durante el juicio para establecer cómo actuaron tanto la conductora como el motociclista antes de la colisión.

En paralelo, la situación judicial del otro motociclista involucrado ya quedó definida. Ezequiel Garay, quien participaba de la picada junto a Tantén, aceptó una condena condicional por el delito de picadas ilegales mediante un procedimiento abreviado.

El juicio contra Kolker está previsto para principios de octubre y, de acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, podría resolverse en pocas audiencias. Será finalmente el juez quien determine si existió responsabilidad penal de la conductora en la muerte del joven.