La diputada nacional Nancy Picón aseguró que la Ley de Soberanía es fundamental para San Juan porque establece herramientas jurídicas que brindan previsibilidad a las inversiones vinculadas con los recursos naturales. En diálogo con DIARIO HUARPE, sostuvo que la iniciativa adquiere especial relevancia en un contexto en el que la provincia recibe nuevas inversiones relacionadas con el desarrollo de la minería.

“Es muy importante para San Juan esta ley porque da las herramientas jurídicas legales para las inversiones y en San Juan con la minería están llegando muchas inversiones”, afirmó la legisladora. Además, remarcó que contar con reglas claras representa una condición importante tanto para el Estado provincial como para las empresas que buscan desarrollar proyectos productivos.

Reglas claras para las inversiones mineras

Picón explicó que el proyecto no solamente aborda cuestiones vinculadas con los recursos naturales y la soberanía nacional, sino que también tiene consecuencias concretas para las provincias con potencial productivo. En ese sentido, consideró que San Juan necesita contar con herramientas legales que permitan establecer condiciones claras para quienes deciden invertir.

“Queremos que todos los legisladores pensando en la provincia de San Juan trabajemos esta ley”, manifestó. Para la diputada, el debate resulta especialmente importante por las oportunidades que representa el crecimiento de la actividad minera y la llegada de capitales al territorio provincial.

El tratamiento de la ley en el Congreso

La legisladora confirmó que buscarán insistir con el tratamiento de la iniciativa durante la sesión prevista para este jueves, junto con otros temas pendientes, entre ellos el Presupuesto nacional y las modificaciones vinculadas al Banco Central. La convocatoria todavía debía formalizarse al momento de la entrevista, aunque Picón anticipó que esperaba que el llamado se concretara durante esa jornada.

La diputada reconoció que en la última oportunidad estuvieron cerca de conseguir el quórum necesario para avanzar con el debate. Por eso, sostuvo que resulta fundamental que los representantes de San Juan acompañen la convocatoria y permitan discutir el proyecto en el recinto.

El respaldo de los legisladores sanjuaninos

Consultada sobre la postura que tendrán frente a una nueva sesión, Picón confirmó que los diputados de su espacio darán quórum por decisión del gobernador Marcelo Orrego. “El pedido del gobernador es sentarnos, dar quórum, trabajar el tema y dar debate, porque eso es lo importante, poder sentarnos a dar debate”, expresó.

De esta manera, la legisladora ratificó el acompañamiento al tratamiento de la Ley de Soberanía y destacó que su aprobación representa un tema de interés para el desarrollo provincial. La discusión legislativa se presenta como una instancia importante para establecer las herramientas jurídicas que, según Picón, necesitan San Juan y las empresas que llegan para invertir en minería.