La definición sobre el permiso de uso de agua solicitado por el proyecto Los Azules mantiene expectantes a empresarios de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta, Casemica, quienes observan con interés los recursos que podrían ingresar al sistema hídrico provincial una vez que se complete el trámite. Según pudo averiguar DIARIO HUARPE, la concesión implicaría el pago de un canon cercano a los US$5 millones, cerca de 8 mil millones de pesos, fondos que podrían destinarse a obras y equipamiento para mejorar la infraestructura de riego en el departamento y otras zonas de San Juan.

Uno de los que se refirió al tema fue el presidente de la Casemica, José Adolfo Ibazeta, quien señaló que esos recursos representarían una oportunidad para atender necesidades históricas vinculadas al mantenimiento de canales y la eficiencia en el uso del agua. "Con esos fondos se podrían comprar maquinarias y solucionar problemas que tenemos desde hace muchos años con la monda de canales", afirmó.

El empresario recordó que en Calingasta existen más de 200 kilómetros de canales que requieren mantenimiento permanente y sostuvo que la incorporación de equipamiento permitiría mejorar las tareas que hoy se realizan con recursos limitados.

"Estamos hablando de recursos que podrían servir para resolver problemas que afectan a los productores y mejorar la eficiencia del sistema de riego", agregó.

Además del impacto potencial sobre la infraestructura hídrica, desde Casemica señalaron que la resolución del trámite también permitiría dar continuidad al cronograma de inversiones que la empresa presentó recientemente ante proveedores locales. "Este permiso es clave para que siga avanzando el proyecto", indicó Ibazeta.

Según explicó, durante una reunión realizada a fines mayo, representantes de Los Azules detallaron parte de las obras previstas para esta etapa de desarrollo, entre ellas el desvío de un camino, la construcción de un campamento intermedio, instalaciones viales y futuras oficinas en la ciudad de San Juan. "Lo que queremos es que no se corte la programación que ellos mismos nos han dado, en especial lo que está previsto para este año. Después vendrán otras etapas vinculadas a la construcción de la planta y del campamento definitivo", sostuvo.

¿De qué se trata el permiso?

La concesión de uso de agua solicitada por Los Azules no está destinada a las tareas actuales de exploración, sino que es un requisito fundamental para la futura etapa de producción plena del proyecto, prevista para el año 2030. La concesión solicitada es por 244,2 l/s litros por segundo, un volumen que equivale al consumo de una finca de unas 2.500 hectáreas. La obtención de esta licencia técnica es el paso previo necesario para que la empresa efectivice el pago de aproximadamente 5 millones de dólares por el derecho de agua, lo que serìan cerca de $8.000 millones.