El Boletín Oficial de San Juan publicó un edicto de cateo a nombre de Martín Andrés Alberto por una superficie de 1.156,07 hectáreas en el departamento de Calingasta. La presentación quedó registrada bajo el Expediente N° 1124-489-M-23 y fue inscripta por Resolución N° 95-DDM-26 de la Dirección de Despacho Minero, dependiente del Ministerio de Minería.

El edicto, firmado por el director de Despacho Minero lleva fecha del 21 de octubre de 2026. El documento detalla las coordenadas del área solicitada según la planilla Gauss Kruger PGA 94, con cuatro vértices que delimitan la superficie registrada.

Qué implica el pedido

El cateo es el primer paso administrativo de la actividad minera: habilita a una persona o empresa a explorar un área determinada en busca de minerales, pero no autoriza la explotación ni confirma la existencia de un yacimiento. Es una instancia previa a cualquier proyecto productivo.

En este caso, el pedido fue presentado por una persona física (Martín Andrés Alberto), a diferencia de otros cateos recientes que corresponden a sociedades anónimas o empresas mineras. La ubicación consignada en el edicto es Ruta Nacional N° 412 s/n, en Calingasta.

El edicto también identifica a los propietarios de las parcelas alcanzadas por el pedido, a quienes se cita para que hagan valer sus derechos:

Parcela N.C. 16-20-800200: propiedad de Estomonte S.A., en Ruta Nacional N° 412 s/n, Calingasta. Inscripción de dominio N° 827, F° 027, T° 9, año 1980.

Parcela N.C. 16-20-700300: propiedad de National Lead Company S.A., en Ruta Provincial N° 412 s/n, Calingasta. Inscripción de dominio N° 566, F° 166, T° 2, año 1952.

Los propietarios tendrán un plazo de 20 días desde la notificación para presentar las observaciones que consideren convenientes. La empresa peticionante deberá acreditar en el término de 30 días que realizó la publicación ordenada.

Por qué importa en Calingasta

Calingasta es uno de los departamentos con mayor actividad exploratoria de San Juan. Allí se encuentran proyectos de cobre de gran escala como Los Azules (McEwen Copper) y Altar (Aldebarán Resources), además de El Pachón (Glencore), que están en distintas etapas de desarrollo.

El nuevo pedido de cateo se suma a ese entramado y muestra que el interés por la exploración en la zona sigue activo, incluso en áreas cercanas a la Ruta 412, un corredor clave para la logística minera de la región.