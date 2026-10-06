El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que el exdiputado nacional Emiliano Estrada sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga el presunto uso de recursos del Congreso para producir y difundir videos falsos en redes sociales.

Según el requerimiento presentado este martes, el exlegislador salteño habría destinado a dos asesores que cobraban sus salarios del Estado a realizar tareas ajenas a sus funciones parlamentarias. La acusación sostiene que ambos colaboradores habrían participado en la elaboración y difusión anónima de contenidos en redes sociales.

La fiscalía consideró que, de manera preliminar, la conducta podría encuadrar en el delito de peculado de trabajo y servicios, previsto en el segundo párrafo del artículo 261 del Código Penal. La hipótesis apunta a que Estrada habría utilizado servicios financiados por la administración pública en beneficio propio.

Qué investiga la Justicia

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en enero de 2025, cuando Estrada todavía era diputado nacional por Salta. El expediente señalaba la presunta utilización de empleados del Congreso para manejar cuentas anónimas de TikTok y difundir contenidos contra funcionarios, empresarios y periodistas.

Uno de los puntos centrales de la causa son los testimonios de los dos asesores señalados. Según la acusación fiscal, ambos reconocieron ante la Justicia su participación en la elaboración y publicación de los videos.

En el tramo de la investigación que se realizó en Salta, la fiscalía sostuvo que algunos de esos contenidos buscaban vincular al gobierno provincial con actividades relacionadas con el narcotráfico.

La causa pasó a la Justicia Federal porteña

El expediente comenzó a tramitar en Salta, pero posteriormente quedó radicado en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires debido al origen de los recursos públicos involucrados y al lugar donde presuntamente se habrían realizado las tareas, en las oficinas que Estrada tenía como diputado nacional.

En diciembre de 2025, el exlegislador ya había participado de una audiencia de formalización de cargos en Salta. En esa oportunidad se presentó de manera remota y no declaró.

Su defensa cuestionó las actuaciones y planteó que existía una persecución política, además de solicitar la nulidad del proceso. Ese planteo fue rechazado.

Estrada dejó su banca el 10 de diciembre de 2025, después de haber sido diputado nacional por Salta durante cuatro años. Antes había sido ministro de Economía de esa provincia durante la gestión de Juan Manuel Urtubey y subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior.

Ahora, con la causa radicada en Buenos Aires, Marijuan pidió avanzar con la declaración indagatoria del exdiputado para continuar con la investigación sobre el presunto uso de recursos públicos para producir y difundir los contenidos.