El conflicto hídrico en el sur de San Juan ha alcanzado un nuevo pico de tensión institucional y legal. El pasado 7 de abril de 2026, el abogado Martín Alejandro Mut Paton, actuando en representación de los pobladores de las localidades sarmientinas de Guanacache y Divisadero, presentó una nota formal ante la Defensoría del Pueblo de la provincia, a cargo de Florencia Peñaloza. El escrito, vinculado al expediente número 40.600/25 iniciado originalmente en noviembre del año pasado, solicita una intervención directa para que se intime a diversos organismos públicos a brindar respuestas inmediatas ante la crisis de abastecimiento de agua que sufren estas comunidades.

Martín Alejandro Mut Paton.

La presentación de Mut Paton surge como respuesta a la falta de avances concretos y a la persistente precariedad en la infraestructura hídrica de la zona. El letrado requiere que el Departamento de Hidráulica responda por escrito los requerimientos formulados por la Defensoría, con el fin de evaluar los cursos de acción judiciales o administrativos que permitan proteger el sustento de los habitantes locales. Esta medida busca no solo esclarecer el estado de las obras, sino también establecer una responsabilidad estatal clara frente a lo que los vecinos consideran una negligencia institucional prolongada.

Un pedido de informes exhaustivo

La nota presentada por el abogado Mut Paton no se limita únicamente al Departamento de Hidráulica. En su requerimiento, solicita que la Defensoría del Pueblo intime de manera conjunta a otras reparticiones clave, como la Dirección Provincial de Vialidad y el Municipio de Sarmiento. Según consta en el documento, estas entidades poseen expedientes abiertos desde noviembre de 2025 relacionados con reclamos por la falta de agua y el deterioro de la infraestructura.

El objetivo central de esta intimación es obtener informes detallados que permitan conocer por qué, tras meses de denuncias, las poblaciones de Divisadero y Guanacache siguen quedando sin agua para riego en reiteradas oportunidades desde la temporada estival. La situación se ha visto agravada por fenómenos naturales, como la gran tormenta del 26 de noviembre de 2025 y las lluvias recientes del 2 de abril de 2026, que causaron daños severos en las precarias tomas y acequias, dejando caminos interrumpidos y cultivos en riesgo de pérdida total.

La confirmación de la ilegalidad

Uno de los pilares que sostiene el reclamo legal de los vecinos es la revelación realizada el 12 de enero de 2026 por el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro. En declaraciones a DIARIO HUARPE, el jefe comunal confirmó que el Departamento de Hidráulica le informó oficialmente que las empresas agroexportadoras que operan aguas arriba del Río del Agua no tienen ninguna autorización para intervenir o cortar el cauce del río. Esta respuesta oficial del área de Recursos Hídricos de la provincia deja en evidencia que los diques y represas construidos por privados se encuentran al margen de la normativa vigente.

Con un terraplén artificial hacen un dique que deriva el 100 por ciento del agua del río a las propiedades agroexportadoras. Fotos: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Para el intendente Castro, la gravedad del asunto reside en que esta práctica ilegal se repite desde hace años sin una solución definitiva, perjudicando no solo a productores de Divisadero y Guanacache, sino también a localidades como Tres Esquinas, San Carlos y las Lagunas de Guanacache. El hecho de que Hidráulica reconozca la falta de permisos, pero que las obras sigan operativas, es uno de los puntos de mayor fricción que el abogado Mut Paton busca resolver mediante la vía administrativa o judicial.

Hacia una mesa de diálogo resolutiva

Como instancia final para destrabar el conflicto, Mut Paton ha exigido la organización de una Mesa de Diálogo de carácter urgente. El abogado solicita que la Defensoría convoque a una audiencia en la que participen todas las partes involucradas para hallar una solución inmediata. La lista de convocados propuesta incluye figuras de alto rango político e institucional: el Ministro de Gobierno, el Ministro de Obras Públicas, el Director de Hidráulica, el Director de Vialidad Provincial, el Intendente de Sarmiento, los vecinos afectados y representantes del periodismo para garantizar la transparencia del proceso.

Esta mesa de diálogo pretende ser el espacio donde se acuerden soluciones definitivas, como la ejecución de obras postergadas durante décadas. Entre estos proyectos se destaca el Partidor Guanacache-Divisadero, una obra diseñada originalmente en el año 2004 que permitiría una distribución justa del recurso, pero que nunca fue construida por la provincia. Los pobladores sostienen que solo a través de un compromiso firme de las máximas autoridades se podrá revertir el proceso de degradación hídrica que afecta a la región.

Antecedentes de una lucha unificada

Es fundamental recordar que este proceso legal comenzó a finales de noviembre de 2025, cuando las comunidades de Guanacache y Divisadero, históricamente enfrentadas por el uso del agua, decidieron unirse bajo la representación de los abogados Martín Mut Paton y Jorge González Narváez. En aquel entonces, presentaron una denuncia inicial ante la Defensora del Pueblo solicitando una investigación urgente sobre la legalidad de las infraestructuras hidráulicas de gran tamaño construidas aguas arriba del Pedernal.

Compuerta y derivador al canl y acequias que terminan en las represas con las que riegan las empresas.

La denuncia original señalaba a empresas como Tambo S.A., Agrícola de los Andes S.A., Viña Santa Clara S.A. y Estancia El Durazno S.A. como responsables de captar la totalidad del caudal mediante terraplenes artificiales, impidiendo que el agua llegue a los pobladores de la cuenca baja. Además, se alertó sobre el impacto ambiental en las Lagunas de Guanacache, un humedal de importancia internacional reconocido como Sitio Ramsar, que hoy se encuentra en una situación crítica debido al desvío del recurso. Con el nuevo pedido de informes y la exigencia de una mesa de diálogo, los vecinos esperan que el Estado finalmente cumpla su rol de fiscalizador y garantice el derecho humano al agua