El conflicto por el uso del agua en el Río del Agua sumó un dato central que refuerza el reclamo histórico de vecinos y productores del sur sanjuanino. En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente de Sarmiento reveló que el Departamento de Hidráulica de la provincia confirmó oficialmente que las empresas agroexportadoras denunciadas no tenían ni tienen autorización para cortar el cauce del río en beneficio propio.

Según contó el jefe comunal de Sarmiento, Alfredo Castro, pidieron al área de Recursos Hídricos de la provincia que les informaran sobre lo que estaba ocurriendo y les respondieron que estas empresas "no tienen ninguna autorización para cortar el río como lo están haciendo”, aseguró.

La práctica denunciada a finales de noviembre a través de DIARIO HUARPE y un escrito presentado en la Defensoría del Pueblo, dejó en evidencia que la situación irregular afecta directamente a comunidades ubicadas aguas abajo, que ven reducido o directamente interrumpido el acceso al recurso hídrico indispensable para el consumo humano, la producción agrícola y la actividad ganadera.

Si bien el municipio no tiene competencia para intervenir en ese conflicto, ya que la potestad y responsabilidad del control de lo que se hace en los ríos es del Departamento de Hidráulica de la provincia, ante la creciente preocupación de los vecinos de Divisadero y Guanacache, el municipio realizó gestiones junto al diputado departamental para obtener información oficial sobre la situación.

La respuesta de Hidráulica que está en el despacho de la intendencia deja en evidencia que las intervenciones sobre el Río del Agua se realizan al margen de la normativa vigente, generando un perjuicio directo a productores y familias de localidades como Divisadero, Guanacache, Tres Esquinas, San Carlos y Lagunas de Guanacache.

Un problema que se repite desde hace años

Para el intendente, la gravedad del caso no reside solo en la falta de autorización actual, sino en que se trata de una práctica ilegal que se repite desde hace años sin una solución definitiva. En ese sentido, valoró que el conflicto haya sido denunciado formalmente en la Defensoría del Pueblo y en el Juzgado de Paz.

“El hecho de que se haya denunciado es importante porque este es un problema que se debe solucionar de una vez por todas”, sostuvo, al remarcar que el camino institucional es clave para frenar una situación que pone en riesgo la sustentabilidad productiva de toda la zona.

Con este sistema hídrico de contención las empresas agroexportadoras guían el agua del río a sus campos cultivados

Obras para sostener el sistema hídrico

Mientras el conflicto continúa en el plano legal y administrativo, el jefe comunal aseguró que ya avanzó con acciones para mitigar los daños estructurales en la infraestructura hídrica. El intendente explicó que se alquiló maquinaria para realizar trabajos en las localidades lindantes al Río del Agua.

Estas tareas apuntan a mejorar tomas, canales y acequias de riego, especialmente en Divisadero y Guanacache, zonas que suelen sufrir importantes daños cuando se producen grandes crecientes durante períodos de lluvias intensas.

“El río no solo es una fuente de riego, también es un cauce por donde bajan crecientes muy fuertes que rompen la infraestructura existente”, señaló.