El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Sarmiento aprobó por unanimidad la Comunicación Nº 016/26, mediante la cual se exige al intendente Alfredo Castro que brinde, en un plazo perentorio de diez días hábiles, un informe detallado sobre el estado crítico del servicio de agua potable en el barrio Las Lagunas. Esta medida surge como respuesta directa al agotamiento de la comunidad frente a un problema que afecta la salud y la dignidad básica, agravado por el incumplimiento de obras estructurales prometidas hace más de un año.

Un pedido urgente ante la crisis sanitaria

La situación en el barrio Las Lagunas es calificada como una problemática urgente. Según los considerandos de la normativa aprobada, la infraestructura sanitaria original ha quedado obsoleta debido a un crecimiento demográfico que duplicó la población del sector. La gravedad del escenario alcanzó un punto crítico cuando Salud inhabilitó la cisterna de acopio local por detectar condiciones de contaminación, lo que dejó a las familias sin una fuente segura de suministro.

Actualmente, el Ejecutivo Municipal mitiga la emergencia enviando camiones cisterna, un paliativo que el cuerpo legislativo considera insuficiente, ya que no garantiza la continuidad ni la regularidad del servicio. Los vecinos deben recolectar agua en recipientes domésticos, los conocidos "tachos azules", para cubrir sus necesidades básicas de higiene y consumo. Ante este panorama, el Concejo exige conocer la operatividad actual de la planta, la antigüedad de las cañerías y si existe un plan integral de inversión para soluciones de fondo.

El informe solicitado ahora por el Concejo busca no solo detalles técnicos sobre la red de agua, sino también una proyección estimada de inversión presupuestaria y la identificación de las fuentes de financiamiento para las obras que Las Lagunas espera desde hace años.

Promesas que nunca llegaron

El descontento legislativo y social tiene una raíz clara: en marzo de 2025, el intendente Alfredo Castro había anunciado públicamente un ambicioso plan de perforaciones. En aquel entonces, el jefe comunal detalló que se realizaría una obra compleja en el barrio Las Lagunas, con estudios hidrológicos previos para perforar a unos 450 metros de profundidad y así acceder a agua de calidad. Incluso se mencionó la gestión de fondos a través del Ministerio de Minería y el uso de recursos municipales.

Sin embargo, a más de un año de aquellos anuncios, el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Gómez, denunció que "no se ha construido nada todavía" en la zona afectada. Aunque el año pasado se aprobó la licitación para un pozo en Cochagual, la obra en Las Lagunas quedó en el olvido, y los proyectos alternativos, como el Acueducto Retamito, tampoco han mostrado avances significativos.

Crítica

En un diálogo con DIARIO HUARPE, Gómez no ahorró calificativos para describir la gestión de Castro, a quien tildó de "inútil" y acusó de priorizar negocios personales por sobre las necesidades de la gente. Según el edil, el alquiler de camiones cisterna se ha convertido en un "negocio" que consume recursos que podrían haberse destinado a una perforación definitiva. Gómez estimó que se han gastado cerca de $700 millones en el alquiler de estas movilidades.

La denuncia de Gómez se vuelve aún más escandalosa al analizar el presupuesto municipal. El concejal reveló que, mientras la gente de Las Lagunas padece la falta de agua, el intendente destinó $1.500 millones a cooperativas de limpieza durante el año pasado, excediendo largamente los $800 millones autorizados por el Concejo. "Prefiere gastar $1.500 millones en cooperativas cuando puede hacer tres o cuatro pozos de agua con esa plata", sentenció el legislador, subrayando que estos fondos se manejan con una total falta de transparencia.