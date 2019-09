Expectativa e incertidumbre por la obra de agua potable para el Sur de Sarmiento

Tal como se anunció la semana pasada, en la mañana de este martes, en el SUM del barrio Las Lagunas (al sur de Media Agua), se llevó a cabo la Audiencia Pública del proyecto Acueducto Retamito. Una obra provincial que tiene como objetivo llevar agua potable a las localidades de Tres Esquinas, San Carlos y Las Lagunas. Incluso a algunos puestos ubicados tierra adentro de Las Lagunas de Guanacache. No obstante, a la hora del debate, en el aire quedaron algunos interrogantes con final abierto que no dejan de alimentar incertidumbres. Es que los funcionarios de OSSE, dijeron que la traza del proyecto quedará sujeta a futuros ajustes en función a las habilitaciones de la secretaría de Medio Ambiente de la provincia y la financiación que se obtenga del BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

En el acto estuvieron presentes funcionarios de OSSE, de la secretaría de Medio Ambiente, del municipio de Sarmiento y los representantes de las diferentes comunidades que a futuro serìan las beneficiadas con la obra.

La ingeniera Miriam Abaca fue quien, en términos generales, explicó el detalle de la obra; y luego se abrió el debate. Un espacio en el cual los presentes pudieron dialogar con los funcionarios, algunos aprovecharon la oportunidad para agradecer las acciones realizadas, y otros evacuaron dudas.

En su alocución la técnica de OSSE (Miriam Abaca), reveló que la obra del acueducto, a primera fase, se presupuesta en más de 536 millones de pesos ($536.576.333.48). Tiene una extensión de casi 70 kilómetros. Y un plazo de ejecución de 24 meses.

El mismo partirá de una perforación ubicada en Retamito. Tendrá una profundidad de 50 metros y trabajará con una electrobomba de capacidad de extracción de 150 metros cúbicos de agua por hora.

Inmediatamente después de la perforación, se hará una cámara de cloración, y desde ahí el comienzo del acueducto que viajará aguas abajo, en paralelo con la ruta 351, hasta la intersección con la Ruta 40. De ahí, la cañería de 315 milímetros de diámetro, partirá hacia el norte hasta la calle Tres Esquinas, y por ella hacia el Este hasta calle Bufano. Luego a calle Lloveras, barrio Las Lagunas (tal como muestra la foto); y por huella, unos 20 kilómetros hacia el sur, con una cañería de 160 milímetros de diámetro, hasta los puestos tierra adentro de las Lagunas de Guanacache.

En este punto, la ingeniera Abaca hizo un paréntesis y aclaró que la traza puede modificarse en función a los permisos que se están tramitando en otras áreas del gobierno provincial, y al financiamiento que se vaya a obtener en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo).

Y luego agregó:

"Quiero hacer hincapié que nosotros hemos puesto el nombre de algunos de los puestos, pero no significa que sean exclusivamente estos. Puede que sean más o puede ser que algunos de estos puestos no lo sean”.

Desde luego al escuchar esto, a casi todos los puesteros de las lagunas se les hizo un nudo en la garganta. Y no era para menos, ya que quedó abierta la posibilidad de que algunas familias laguneras se queden sin el vital elemento que hace años vienen reclamando y esperando.

"Me esperanza que nos hayan presentado esto",dijo uno de los puesteros "pero por otro lado me da miedo que a mi familia o a alguno de los vecinos no le toque". Y luego agregó: "Sólo el que no tienen agua sabe lo desesperante que es vivir sin ella".