Pierre Gasly explotó contra la FIA tras sanción en el GP de Mónaco

Pierre Gasly completó una actuación destacada en el Gran Premio de Mónaco que terminó afectada por decisiones administrativas este domingo 07 de junio de 2026. Tras una remontada desde el noveno lugar hasta cruzar la meta en la tercera posición, el piloto de 30 años vio cómo el resultado se modificaba por dos sanciones de cinco segundos cada una. Los comisarios determinaron que el integrante del equipo Alpine superó el límite de 60 km/h en el pit lane por márgenes de 0,1 km/h y 0,4 km/h, lo que lo retrasó hasta el séptimo puesto final.

Al finalizar la competencia, el compañero de Franco Colapinto expresó que "estoy desconsolado. No creo que haya nada que me pueda doler más ahora mismo". El piloto francés recordó el sacrificio realizado durante su carrera y manifestó que "llevo 10 años esforzándome al máximo para llegar a este momento.

Hoy hicimos todo bien para estar en ese podio frente a todos los aficionados que vinieron. Este es un momento que, para mí, nadie nos puede arrebatar por razones injustas. Lo que está pasando ahora mismo no está bien y espero que tomen la decisión correcta".

La controversia sobre la precisión del sistema de medición creció al notar que otros corredores como Colapinto, George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton también recibieron castigos similares por exceso de velocidad en boxes. Entre las hipótesis analizadas en el paddock se mencionó la trayectoria elegida por los pilotos o la presencia de baches en la calle externa, punto que fue señalado por el corredor argentino.

Ante esta situación, Gasly defendió su accionar técnico al asegurar que "sé con certeza que lo que hay en el coche está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo he puesto mucho antes de la línea. Esa es probablemente la configuración más sencilla que se puede poner en un coche de Fórmula 1".

El deportista instó a la Federación Internacional del Automóvil a realizar un análisis profundo de lo ocurrido. Según sus palabras, "cuando tres o cuatro equipos son sancionados por exceso de velocidad... Espero que esto les sirva de lección y se den cuenta de que deben revisar qué está pasando exactamente, porque simplemente no está bien". Además, confía en que la telemetría respaldará su reclamo y señaló que "pueden verlo en los datos. Solo espero que, sea lo que sea que propongan, se pueda observar en los datos, se pueda observar la velocidad a la que vamos. Es suficientemente preciso".

A pesar del resultado administrativo, Gasly valoró su rendimiento en pista, donde superó a Lando Norris en la largada y a Isack Hadjar en la reanudación. Al ser consultado sobre si fue su mejor producción, respondió que "creo que sí. No diría que ha sido la mejor, he tenido muchas buenas actuaciones". El piloto detalló su estrategia defensiva y explicó que "siento, una vez más, que he logrado ponerme donde tenía que estar para aprovechar este tipo de oportunidad. Hoy logré adelantar a Norris en la salida, defenderme de él durante no sé cuántas vueltas, pero fue muy intenso. Luego, tras adelantar a Hadjar en la reanudación... fue una buena carrera. Y no es así como quiero celebrarlo".

Alpine ya informó que solicitará una revisión formal del caso ante la entidad reguladora. Gasly mantiene la esperanza de recuperar el tercer lugar, el cual también podría heredar si Hadjar recibe una penalización tras una investigación abierta.

El francés concluyó afirmando que "ojalá podamos luchar. No me devolverá el momento de celebrar en el podio con la gente. Pero... un podio es un podio y llevo 10 años luchando muy duro para conseguir cada oportunidad. He logrado cinco podios, lo cual no es suficiente para mí, y me merezco este. Ojalá puedan hacer algo".