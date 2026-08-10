Cristian Maximiliano Díaz tenía 36 años y conocía al músico del barrio Samoré, en Villa Lugano. Ocho años después del crimen, comenzó el juicio contra el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Ocho años después del crimen de Cristian Maximiliano Díaz, Cristian “Pity” Álvarez comenzó a ser juzgado este lunes 10 de agosto por el homicidio ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Díaz, conocido como “Gringo”, tenía 36 años y conocía desde hacía tiempo al músico, quien también vivía en el complejo habitacional. Sin embargo, de acuerdo con lo señalado por la hija de la víctima, no eran amigos.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación judicial, entre ambos existía un conflicto previo relacionado con una mochila del músico. Ese antecedente volvió a aparecer cuando se encontraron durante la madrugada en la que ocurrió el crimen.

Cerca de la 1.30, Álvarez salió de una de las torres del barrio acompañado por Agustina Inbernoz. A unos 50 metros se encontraba Díaz junto a Carlos Ulises Stiempcich.

El encuentro derivó rápidamente en una discusión. Díaz le recriminó al cantante una acusación anterior relacionada con elementos que supuestamente habían desaparecido de su mochila. La tensión fue aumentando y Stiempcich intentó intervenir para evitar una pelea.

La discusión que terminó con el crimen

De acuerdo con la reconstrucción judicial, durante el enfrentamiento Díaz desafió al músico a pelear, le tocó la gorra e hizo un ademán de golpearlo con la cabeza.

Fue entonces cuando Álvarez sacó de uno de los bolsillos de su campera una pistola calibre .25. Al observar el arma, Díaz lo desafió: “Si vas a tirar, tirá, gato”.

Instantes después comenzaron los disparos. Las pericias y los testimonios incorporados al expediente determinaron que Díaz cayó al suelo y que Álvarez volvió a dispararle cuando ya se encontraba tendido.

Tras el ataque, el músico abandonó el lugar junto a Inbernoz en un Volkswagen Polo. Según declaró la mujer, durante el recorrido Álvarez le entregó el arma y le pidió que la descartara. La pistola terminó en una alcantarilla de la colectora Dellepiane Sur y posteriormente fue encontrada por los investigadores.

El músico continuó su recorrido y llegó hasta Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, donde se realizaba un recital de Ulises Bueno.

Horas después se presentó ante la Policía. Antes de ingresar a la comisaría, reconoció públicamente haber realizado los disparos y sostuvo que había actuado porque consideraba que su vida estaba en peligro.

El juicio, ocho años después

El proceso judicial contra Pity Álvarez comenzó finalmente este lunes, luego de años de demoras vinculadas, entre otros motivos, con su estado de salud mental.

El debate tiene previstas diferentes audiencias durante agosto y septiembre y se espera la declaración de alrededor de 70 testigos, incluidos algunos de quienes estuvieron presentes durante la madrugada del crimen.

Álvarez enfrenta una acusación por homicidio. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.