Pity Álvarez modificó su estrategia judicial en medio del juicio oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, asesinado el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

El músico, cuyo nombre completo es Cristian Gabriel Álvarez Congiu, designó como nuevos abogados a Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. Este último ya había formado parte de su defensa durante el inicio de la causa.

La incorporación de los nuevos letrados se produjo luego de una reunión que Álvarez mantuvo con Queijeiro el martes por la noche, en la que analizaron el estado del proceso y los próximos pasos de la defensa.

Hasta este momento, el músico estaba representado por una defensa pública.

Pidieron suspender y reprogramar el juicio

Junto con la designación de los nuevos abogados, Álvarez solicitó formalmente la suspensión y reprogramación del debate oral.

El pedido tiene como objetivo que los nuevos defensores dispongan de un plazo prudencial para tomar conocimiento de la totalidad de las actuaciones, estudiar las pruebas incorporadas y revisar los antecedentes del proceso antes de definir la estrategia que utilizarán durante el juicio.

La defensa también solicitó tener acceso completo al sistema informático judicial para poder revisar el expediente, las pericias realizadas y las declaraciones incorporadas a la causa.

La presentación fue realizada directamente por el músico, bajo su nombre completo, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Capital Federal.

Ahora será el tribunal el que deberá analizar el planteo y resolver si corresponde suspender y reprogramar las próximas audiencias.

El juicio por el crimen de Cristian Díaz

El debate oral comenzó este mes, ocho años después del homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Según la acusación, el crimen ocurrió durante una discusión entre Álvarez y Díaz en el barrio Samoré. El músico habría disparado varias veces contra su vecino y posteriormente abandonó el lugar. Al día siguiente se entregó ante la Policía.

Durante las primeras audiencias declararon familiares, amigos y vecinos de la víctima. Uno de los testimonios que generó mayor impacto fue el de un vecino que intervino durante la pelea y relató ante el tribunal la secuencia de los disparos.

La defensa de Álvarez sostiene desde el inicio del caso que el músico actuó porque temía por su vida.

El proceso había sufrido distintas postergaciones durante los últimos años debido a la situación psicofísica del acusado. En mayo de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 determinó finalmente que Álvarez estaba en condiciones de afrontar el juicio.

El cambio de abogados se produce así en plena etapa de declaraciones testimoniales y podría modificar el ritmo de las próximas audiencias, en caso de que el tribunal acepte el pedido de la nueva defensa.