La segunda audiencia del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz tuvo como principales testimonios los de un vecino que aseguró haber reconocido al músico por su forma de caminar y el de un amigo del acusado que afirmó que, esa madrugada, le dijo: “Maté a un chabón”.

El debate investiga el crimen de Díaz, ocurrido en Villa Lugano, y este miércoles sumó nuevos testimonios sobre lo ocurrido durante la noche del hecho.

“Por la forma de caminar sacamos la conclusión de que podía ser”

Uno de los testigos fue Alejandro Marcelo Pedrozo, vecino y taxista que vivía en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.

Pedrozo contó que esa noche se encontraba en su departamento, en el noveno piso de la Torre 12 A del barrio Samoré, cuando escuchó los disparos.

“Abrimos la ventana y miramos para abajo y vimos el cuerpo sobre la vereda”, relató ante el tribunal. Según su testimonio, también observó a una pareja y a una mujer.

El hombre explicó que desde el departamento se preguntaron si la persona que se alejaba del lugar podía ser Pity Álvarez y que llegaron a esa conclusión por su manera de caminar.

La mujer que acompañaba al sospechoso, según Pedrozo, gritó: “No, no, no, qué hiciste Cristian”. En ese momento, dijo, confirmaron que se trataba del músico.

El testigo recordó que escuchó tres disparos, aunque aclaró que no pudo distinguir con claridad el rostro de la persona que se alejaba porque llevaba un camperón grande y la capucha colocada.

Después de escuchar los disparos y los gritos, Pedrozo y su pareja llamaron al 911 y bajaron hasta la calle.

“Cuando bajamos estábamos solos. A Díaz no lo conocía”, declaró. También recordó que encontró al hombre tendido en la vereda, herido y junto a un pequeño charco de sangre.

“Maté a un chabón”

El cuarto testigo de la jornada fue Raúl Alberto Prieto, amigo de Pity Álvarez y padrastro de Agustina Inbernoz, quien era novia del cantante.

Prieto relató que la noche del crimen esperaba a Álvarez en el boliche Pinar de Rocha. Cuando el músico llegó, aseguró que lo vio apurado y que le dijo: “Maté a un chabón”.

Según su relato, inicialmente no le creyó y ambos continuaron caminando. Incluso, contó que durante ese momento una joven se acercó para pedirle una fotografía al cantante.

Sobre el estado de Álvarez aquella madrugada, Prieto aseguró que era habitual verlo bajo los efectos de las drogas.

Más tarde, según su testimonio, el músico le pidió que lo llevara para entregarse: “Llevame que me voy a entregar”.

Primero se dirigieron hacia una comisaría, pero durante el trayecto Pity habría cambiado de opinión y decidió ir hacia otra dependencia ubicada sobre General Paz.

Sin embargo, cuando pasaron por el Bingo de Caseros, le pidió que lo dejara allí.

“Dejame acá, que yo me arreglo”, habría dicho el cantante.

El arma y el relato de la novia

Prieto contó que después hizo una o dos cuadras, regresó a su casa y buscó a su hija.

Allí, según relató, Agustina le contó que Pity le había entregado el arma para que la descartara.

“Tirala ahí, tirala ahí”, le habría indicado el músico.

El testigo explicó que su hija tardó en contarle todos los detalles de aquella noche porque se encontraba en estado de shock.

“Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas”, relató. Según explicó, inicialmente no le había contado lo relacionado con el arma y recién se lo reveló cuando la madre de Cristian llegó a la casa.

Para ese momento, agregó, la información sobre el crimen ya había comenzado a difundirse por televisión.

El juicio continuará el viernes

La segunda jornada del juicio terminó con un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10.

Para esa audiencia, la Fiscalía propuso ocho testigos. Entre ellos estará Carlos Ulises Stiempcich, amigo de la víctima, quien no pudo presentarse durante la jornada de este miércoles.

En total, este miércoles declararon Verónica Román, Agustina Inbernoz —por Zoom y sin presencia de la prensa—, Alejandro Marcelo Pedrozo y Raúl Prieto Inbernoz.

La tanda de testigos policiales, en tanto, quedaría para las audiencias previstas para la próxima semana.