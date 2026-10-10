El centro psiquiátrico Solar Colonial, donde permanece internado Cristian “Pity” Álvarez, solicitó que el músico no participe de las audiencias del juicio en el que está acusado por el homicidio de Cristian Díaz. En un informe presentado ante las autoridades judiciales, la institución advirtió que la exposición al proceso penal podría afectar su estabilidad y provocar un agravamiento de su cuadro de salud mental.

El equipo tratante desaconsejó de manera enfática que el cantante intervenga en audiencias presenciales o virtuales, interrogatorios y traslados mientras continúa con su internación. Según el documento, esas situaciones podrían desencadenar un empeoramiento de los síntomas.

“Desaconsejamos en forma rotunda que, mientras curse su internación actual, pueda participar en forma simultánea de un proceso penal que incluya audiencias (virtuales o presenciales), interrogatorios, traslados y situaciones similares”, sostuvo el establecimiento, de acuerdo con el escrito difundido por la Agencia Noticias Argentinas.

La advertencia del equipo médico

Los profesionales señalaron que el músico atraviesa una etapa de internación que requiere continuidad del tratamiento y condiciones que favorezcan su estabilización. También expresaron preocupación por la presión mediática y judicial que podría afrontar durante las audiencias.

El informe advierte que Álvarez presenta indicadores de riesgo que, según la evaluación de la institución, todavía no fueron descartados. Por ese motivo, el centro pidió priorizar el criterio terapéutico y evitar situaciones que puedan comprometer su evolución. Estas consideraciones corresponden al equipo tratante y se encuentran en discusión con las evaluaciones realizadas en el expediente penal.

El hospital pidió quedar eximido de responsabilidades

Además de solicitar que el cantante no participe del debate mientras permanezca internado, la institución pidió que se la exima de eventuales responsabilidades médicas, civiles o penales si se produjera una descompensación durante las audiencias o como consecuencia de su participación.

El planteo abre una nueva instancia en la discusión sobre cómo compatibilizar el tratamiento de Álvarez con la continuidad del proceso judicial. La internación se desarrolla en paralelo al expediente penal, en el que se analiza su capacidad para comprender el juicio y ejercer sus derechos.

La Justicia sostiene que puede afrontar el proceso

La advertencia del centro psiquiátrico se conoce después de que el Cuerpo Médico Forense concluyera que Álvarez está en condiciones de continuar sometido al juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 ratificó el viernes 9 de octubre la continuidad del debate y rechazó suspenderlo.

La evaluación oficial no coincidió con la postura de los peritos designados por la defensa, quienes firmaron en disconformidad. Los abogados del músico cuestionaron el informe y presentaron planteos para intentar invalidarlo.

Álvarez está acusado por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. La causa continúa en medio de una controversia judicial y médica sobre las condiciones en las que el cantante puede participar del debate sin comprometer su salud ni sus garantías procesales.