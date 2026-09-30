El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez quedó suspendido este miércoles hasta que una junta de especialistas evalúe su estado y determine si está en condiciones de afrontar el proceso judicial por el crimen de un vecino de Villa Lugano. Mientras continúa internado, su abogado Javier Baños analiza la posibilidad de que el músico declare de manera virtual desde el hospital.

La decisión se conoció luego de que la Justicia ordenara el martes la internación forzosa de Álvarez durante 90 días en una institución psiquiátrica. Antes de definir cómo continuará el juicio, deberán realizarse nuevos estudios interdisciplinarios sobre su estado.

La defensa analiza una declaración virtual

Baños explicó que la Justicia dispuso que el músico esté presente en la audiencia de este miércoles mediante una conexión virtual. Sin embargo, el abogado señaló que todavía no estaba definido si Álvarez finalmente declararía.

“No sabemos si va a declarar, lo podemos llegar a decidir durante la audiencia”, había anticipado el letrado.

Según explicó, una de las alternativas es que el cantante participe mediante Zoom desde el lugar donde permanece internado. La defensa ya había intentado anteriormente conectarlo de manera remota cuando estaba internado en terapia intermedia, aunque aquella experiencia terminó siendo compleja.

Primero deberán evaluar su estado

El punto central para el tribunal será determinar si Pity Álvarez está en condiciones de comprender el proceso y participar del juicio. Para eso, una junta de especialistas deberá realizar una evaluación interdisciplinaria.

Baños indicó que las pericias psicológicas podrían realizarse inicialmente en unos cinco días hábiles, aunque advirtió que los estudios podrían extenderse durante varios meses si los profesionales consideran necesario profundizar la evaluación.

El abogado sostuvo que la continuidad del proceso debe quedar supeditada a la evaluación médica y remarcó que la situación del músico es variable.

“Es una cuestión médica, la tienen que analizar los médicos. Es fluctuante su situación. A veces está mejor y a veces peor”, señaló.

El juicio por el crimen en Villa Lugano

Pity Álvarez enfrenta un proceso por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

La situación de salud del músico ya había generado modificaciones en el desarrollo del juicio. La reciente decisión de ordenar su internación por 90 días volvió a poner en discusión la continuidad del debate oral.

Ahora, los resultados de la evaluación de los especialistas serán determinantes para que el tribunal establezca cuáles serán los próximos pasos del proceso judicial.