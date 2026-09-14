Cristian “Pity” Álvarez vuelve este lunes a los tribunales en el marco de la causa por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El regreso se produce después de que la Justicia rechazara el pedido de recusación contra los magistrados que deben llevar adelante el juicio.

La defensa del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a presentar un planteo para intentar frenar el avance del proceso. De esta manera, el expediente suma una nueva instancia de discusión antes del comienzo del debate oral.

El músico está acusado por el asesinato de Díaz, ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. Por ese hecho, la Justicia deberá determinar su responsabilidad penal en un juicio que permanece pendiente.

Un proceso que tuvo varias postergaciones

El caso de Pity Álvarez lleva años atravesado por distintas decisiones judiciales y planteos de su defensa. La estrategia volvió a centrarse ahora en cuestionar la conformación del tribunal y evitar que el juicio avance en las condiciones previstas.

Con el rechazo de la recusación, los jueces quedaron habilitados para continuar interviniendo en el proceso. Sin embargo, la defensa presentó un nuevo recurso con el objetivo de detener nuevamente el comienzo del debate.

El homicidio que lleva al músico nuevamente ante la Justicia

El crimen ocurrió el 12 de julio de 2018, cuando Cristian Díaz fue asesinado a balazos en Villa Lugano luego de una discusión.

La investigación determinó que Álvarez habría disparado contra Díaz y posteriormente se trasladó hasta la localidad bonaerense de Ezeiza, donde finalmente fue detenido.

El caso tuvo una fuerte repercusión pública por tratarse de una figura reconocida del rock argentino. Desde entonces, la situación judicial del músico atravesó diferentes etapas y estuvo marcada también por evaluaciones sobre su estado de salud.

Ahora, el nuevo planteo de la defensa vuelve a poner el juicio en el centro de la escena. La Justicia deberá resolver si el recurso presentado puede demorar nuevamente el proceso o si finalmente el debate oral podrá avanzar.