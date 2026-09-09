El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, encabezó una reunión de trabajo para avanzar en la planificación y coordinación de acciones preventivas ante posibles emergencias en el departamento. El encuentro permitió delinear medidas de prevención, organizar los recursos humanos, técnicos y logísticos disponibles, y fortalecer la coordinación entre el Municipio, Protección Civil y el Ministerio de Salud para brindar una respuesta rápida y organizada ante cualquier eventualidad. Como próximo paso estratégico, las autoridades anunciaron que se realizará una reunión ampliada que sumará a prestadores de servicios y a empresas vinculadas a la actividad minera local, buscando robustecer la capacidad de respuesta conjunta en el territorio.

Coordinación integral y objetivos preventivos

Esta mesa de trabajo interinstitucional representa un paso fundamental para asegurar el resguardo de los habitantes del departamento. Durante la jornada, las autoridades locales y provinciales definieron pautas de acción destinadas a optimizar la utilización de los recursos disponibles, estableciendo canales de comunicación directa y protocolos de asistencia inmediata ante incidentes. La iniciativa busca consolidar un bloque coordinado donde el sector municipal, de seguridad civil y sanitario actúen de manera unificada y ágil.

Autoridades provinciales y locales presentes

El encuentro de planificación contó con una nutrida representación de funcionarios de diversas áreas de gobierno. Por parte del equipo de Gobierno Municipal, asistió el intendente Carbajal junto a su secretario de Gobierno; el secretario de Obras, Servicios y Medio Ambiente, Diego Ossa; y el coordinador de Protección Civil de la Municipalidad, Edgardo Aballay.

Desde el ámbito provincial, participaron activamente el director de Protección Civil de San Juan, Comisario Retirado Diego Morales, y el especialista en comunicación del organismo, Matías Boudonet. El Ministerio de Salud de la Provincia estuvo representado por la secretaria de Emergentología, Dra. Sonia Sánchez, acompañada por personal técnico de ambas carteras provinciales, quienes aportaron su experiencia en la estructuración de operativos de contingencia.

Próximos pasos y participación del sector minero

La estrategia de prevención en Calingasta no se limitará al sector público. Las autoridades tienen planificado concretar una reunión ampliada a corto plazo que incorporará a los prestadores de servicios y a las empresas mineras que operan en la región. Esta articulación público-privada tiene como meta principal consolidar el trabajo conjunto y expandir la capacidad logística ante eventualidades.

Aunque no se ha detallado el impacto de fenómenos climáticos específicos como El Niño en la documentación de este encuentro, las medidas preventivas adoptadas apuntan a preparar al departamento ante cualquier tipo de contingencia natural o logística. Con estas acciones articuladas, Calingasta busca posicionarse con un sistema sólido de protección civil, donde la comunicación, la planificación técnica y la cooperación de los diversos sectores de la comunidad sean los pilares para resguardar la seguridad y el bienestar de los habitantes frente a posibles emergencias de cara al futuro.