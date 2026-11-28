El sabor amargo suele quedar relegado en una alimentación donde predominan los gustos dulces y salados. Sin embargo, algunas plantas que presentan esta característica contienen compuestos bioactivos y fibras que pueden contribuir al bienestar digestivo. En Salud & Bienestar, la doctora Liliana Cáceres, otorrinolaringóloga y especialista en fitomedicina, explicó sus propiedades, las formas de incorporarlas y las precauciones que requiere su consumo medicinal.

La profesional recordó que el amargo es uno de los cinco sabores básicos, junto con el dulce, el salado, el ácido y el umami. Su percepción puede variar entre las personas debido a diferencias genéticas, lo que explica por qué algunos alimentos generan mayor rechazo.

Qué beneficios aportan las plantas amargas

Estas especies se utilizan tradicionalmente para acompañar la digestión, estimular el apetito cuando disminuye de manera transitoria y aliviar molestias leves, como la distensión abdominal y las flatulencias. Sin embargo, sus efectos dependen de cada planta y de sus componentes.

Liliana Cáceres, médica otorrinolaringóloga especialista en fitomedicina.

“No todo lo amargo tampoco es medicinal”, aclaró Cáceres.

También explicó que existen investigaciones sobre los receptores del sabor amargo presentes en el tracto digestivo y su relación con la saciedad y el metabolismo de la glucosa. Aunque los resultados experimentales son prometedores, todavía se necesitan estudios en humanos para determinar su utilidad en el control del peso.

Del alcaucil a la rúcula: cómo incorporarlas

Entre las alternativas mencionadas se encuentra el alcaucil o alcachofa, que puede consumirse cocido, en tortillas o acompañado con aceite de oliva y limón. Sus hojas también se utilizan en preparados medicinales para molestias digestivas.

La achicoria y el diente de león contienen inulina, una fibra con acción prebiótica que favorece a la microbiota intestinal. Sus raíces tostadas permiten elaborar bebidas similares al café, pero sin cafeína. El boldo, por su parte, cuenta con un uso tradicional en infusiones digestivas.

Para quienes no disfrutan de la rúcula o la achicoria, la especialista sugirió incorporarlas gradualmente, mezclándolas con otras verduras en ensaladas o preparaciones cocidas.

Las precauciones que no deben pasarse por alto

Cáceres diferenció el consumo de vegetales como alimentos del uso de preparados medicinales. En estos últimos, la concentración de principios activos, las dosis y la duración del consumo requieren especial atención.

El ajenjo, por ejemplo, contiene tuyona, una sustancia que puede resultar neurotóxica. Su consumo medicinal requiere precaución y debe evitarse durante el embarazo; quienes toman anticonvulsivantes deben consultar. Quienes tienen cálculos vesiculares u obstrucciones biliares también deben consultar antes de utilizar preparados de determinadas plantas amargas.

La especialista destacó la importancia de “recuperar esa diversidad alimentaria” y prestar mayor atención a los sabores de cada comida. Incorporar vegetales variados permite ampliar las opciones cotidianas sin recurrir necesariamente a preparados medicinales.

Dato

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