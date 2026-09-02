Septiembre comenzó con importantes diferencias en las tasas de interés que ofrecen los bancos para quienes buscan colocar sus pesos en un plazo fijo. Según los datos relevados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y publicados por MDZ, las entidades ofrecen rendimientos diferentes de acuerdo con el vínculo que el ahorrista tenga con el banco y el canal utilizado para realizar la operación.

La tasa promedio de los depósitos en pesos a 30 días se ubicó en 21,37% nominal anual al 31 de agosto. Sin embargo, las propuestas más atractivas superan ese promedio y llegan hasta el 24% de TNA.

Las tasas más altas de septiembre

En la consulta realizada el 2 de septiembre, Reba encabezaba las propuestas para clientes, con una TNA del 24%. Detrás aparecían Banco CMF y Crédito Regional, ambos con 23,5%.

También ofrecían una tasa del 23% Banco Bica, Banco del Sol, Banco Mariva y Banco VOII.

Para quienes no son clientes de las entidades, Reba y Crédito Regional compartían el primer lugar, también con una TNA del 24%. Luego se ubicaban Banco CMF y Banco Meridian, con 23,5%, mientras que Banco Hipotecario ofrecía 22%. Banco de Comercio y Bibank aparecían con 21,5%.

La posibilidad de acceder como no cliente amplía las alternativas para los ahorristas, ya que algunas entidades permiten iniciar la operación directamente desde sus sitios web y transferir el dinero desde otra cuenta bancaria.

Qué ofrecen los bancos más grandes

Entre las diez entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Nación lideraba las propuestas para clientes con una TNA del 20%.

Le seguían BBVA, Banco Macro y Banco Provincia, con 19,5%. Galicia y Credicoop ofrecían 18,5%, mientras que ICBC se ubicaba en 18,1%.

Más abajo aparecían Santander y Banco Ciudad, ambos con 17%, y Banco Patagonia, con 16%. Banco Provincia presentaba además una diferencia importante: para no clientes informaba una tasa del 21%, superior a la ofrecida a sus propios clientes.

Cuánto deja invertir $100.000

Con una TNA del 24%, una inversión de $100.000 a 30 días genera aproximadamente $1.972,60 de intereses, por lo que al vencimiento el ahorrista recibiría cerca de $101.972,60.

Si la tasa fuera del 20%, la ganancia sería de unos $1.643,84. En cambio, con una TNA del 16%, el rendimiento rondaría los $1.315,07.

Para una inversión de $1 millón, la diferencia también resulta significativa: con una tasa del 24%, el interés aproximado en 30 días sería de $19.726, mientras que con una TNA del 16% alcanzaría unos $13.151.

Qué hay que mirar antes de invertir

La tasa no es el único factor que debe tenerse en cuenta. El plazo fijo tradicional tiene un período mínimo de 30 días y no permite cancelación anticipada, por lo que el dinero queda inmovilizado hasta la fecha de vencimiento.

También es importante verificar si la tasa publicada corresponde a clientes o no clientes, si existe algún requisito para acceder a ella y si la operación contempla acreditación del dinero o renovación automática.

Desde marzo de 2024, además, ya no existe una tasa mínima obligatoria para los plazos fijos en pesos. Cada entidad determina el rendimiento que ofrece, por lo que los porcentajes pueden cambiar y conviene comparar las propuestas el mismo día en que se realizará la inversión.

Si querés, también puedo hacerla con un enfoque más práctico, tipo “cuánto gano con $500.000, $1 millón y $2 millones”, que suele funcionar mejor para una nota de servicio.