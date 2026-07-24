El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más utilizadas por los ahorristas argentinos que buscan obtener una ganancia en pesos sin asumir grandes niveles de riesgo. Sin embargo, la diferencia entre las tasas que ofrecen los bancos puede modificar de manera importante el rendimiento final.

De acuerdo con el relevamiento del Banco Central (BCRA), las entidades con mejores rendimientos actualmente son principalmente compañías financieras y bancos que permiten realizar plazos fijos de manera online, incluso para personas que no son clientes.

Los bancos que pagan la tasa más alta

Para un plazo fijo tradicional a 30 días, las entidades con mejores tasas son:

Reba: 23% de Tasa Nominal Anual (TNA).

Crédito Regional: 23% para clientes y 22% para no clientes.

Banco Meridian: 22,25% para clientes y 22% para no clientes.

Banco Bica: 22%.

Banco CMF: 22%.

Banco VOII: 22%.

Estas entidades se ubican entre las opciones con mayor rendimiento disponible para quienes buscan invertir pesos durante un período corto.

Las mejores tasas entre los bancos tradicionales

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, el mejor rendimiento corresponde a Banco Provincia, que ofrece una TNA del 21% para no clientes y del 19,5% para clientes.

El resto de los principales bancos presenta las siguientes tasas:

Banco Nación: 19%.

Banco Macro: 18,75%.

BBVA: 18,25%.

Banco Galicia: 17,5%.

Banco Credicoop: 17,5%.

ICBC: 17,2%.

Banco Ciudad: 17%.

Banco Santander: 16%.

Banco Patagonia: 16%.

Otras entidades con buenas tasas

El listado del Banco Central también incluye otras entidades que ofrecen rendimientos competitivos:

Banco Mariva: 21,5%.

Bibank: 21%.

Banco del Sol: 21%.

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%.

Banco Hipotecario: 20,5% para no clientes.

Banco Dino: 20%.

Banco de Comercio: 19%.

Banco del Chubut: 19%.

Banco Julio: 19%.

Banco Masventas: 19%.

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19% para clientes y 15% para no clientes.

Banco de Formosa: 18,5%.

Banco Comafi: 18%.

Banco Hipotecario: 17% para clientes.

Cuánto influye elegir el banco

La diferencia entre una tasa del 23% y otra cercana al 16% puede representar una variación importante en el rendimiento obtenido, especialmente para quienes colocan montos elevados o renuevan sus inversiones de manera periódica.

Por eso, antes de constituir un plazo fijo, los especialistas recomiendan comparar las tasas vigentes, revisar las condiciones de cada entidad y considerar si el banco permite operar de manera digital y sin ser cliente.