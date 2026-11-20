Mauricio Pochettino ya tiene un nombre en carpeta para reforzar el ataque del Manchester United: Victor Osimhen, delantero nigeriano que actualmente juega en Galatasaray de Turquía. Según informó el diario británico The Sun, el entrenador argentino está interesado en incorporarlo y el futbolista estaría dispuesto a escuchar una propuesta para desembarcar en la Premier League.

El atacante de 27 años habría recibido con buenos ojos el renovado interés de los Red Devils y mantiene el deseo de jugar en Inglaterra antes de finalizar su carrera. Incluso, estaría dispuesto a percibir un salario similar al que cobra actualmente en Turquía, aunque su salida no será sencilla.

Osimhen, el elegido para potenciar el ataque

La búsqueda del entrenador responde a la necesidad de incorporar un centrodelantero de jerarquía para mejorar la producción ofensiva del equipo. Benjamin Sesko y Joshua Zirkzee apenas convirtieron cuatro goles entre ambos en todas las competencias durante esta temporada, una estadística que llevó a Pochettino a buscar alternativas.

El nigeriano aparece como una opción de peso por sus antecedentes goleadores y su rendimiento en el fútbol europeo. Desde su llegada a Galatasaray, inicialmente a préstamo desde Napoli en 2024, convirtió 37 goles en su primera temporada, luego sumó otros 22 y actualmente lleva diez tantos en la campaña 2026-2027.

Cuánto cuesta el delantero nigeriano

Uno de los principales obstáculos para concretar la operación es la situación contractual del futbolista. Osimhen tiene vínculo con Galatasaray hasta junio de 2029 y no cuenta con una cláusula de rescisión, por lo que Manchester United deberá negociar directamente con la institución turca.

Según trascendió en la prensa de ese país, su cotización se encuentra entre los 80 y los 100 millones de libras. Una salida durante enero aparece como una posibilidad, aunque una transferencia en el mercado de verano europeo podría resultar más viable.

De esta manera, Osimhen se posiciona como uno de los principales objetivos de Pochettino para iniciar su etapa en Old Trafford y recuperar poder ofensivo. La decisión final dependerá de las negociaciones con Galatasaray, que no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.