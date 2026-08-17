En el marco de la integración comercial y económica binacional entre San Juan y la Región de Coquimbo, y promovido por el intendente de Pocito, Fabián Aballay, el departamento avanza en un plan clave: consolidarse como un nodo logístico de referencia regional para la importación y la distribución directa de palta chilena de alta calidad. La propuesta busca tender un puente directo entre los productores trasandinos y los importadores de la provincia, suprimiendo la intermediación en la cadena de distribución. De este modo, se apunta a optimizar los costos logísticos del transporte y a facilitar el ingreso de fruta de primera categoría al mercado sanjuanino a precios altamente competitivos.

Durante un encuentro de trabajo encabezado por el municipio, se definieron pautas operativas fundamentales. Se estableció que los envíos desde Chile tendrán una carga mínima de 22 toneladas por unidad de transporte (equivalente a un camión completo) y que se dará prioridad a la comercialización a granel de fruta de primera calidad.

El encuentro clave contó con la participación de Andrés Díaz Cano y Daniel Tejada por el municipio de Pocito; los asesores Fernando Carmona y Hernán Vega; Eugenio Cortés Caroca por la firma Vecar SPA; y Vanina Villegas por la Oficina de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, junto a empresarios locales interesados.

Viabilidad comercial y próximos pasos técnicos

Uno de los ejes principales de la mesa de trabajo fue la viabilidad comercial, tomando como base una comparación de precios vigentes en la región. Los actores coincidieron en que la excelente calidad de la palta de origen chileno es el factor decisivo para favorecer su inserción comercial y consolidar una presencia de largo plazo en las góndolas locales.

Para plasmar de manera efectiva este circuito comercial binacional, se acordaron pasos concretos. En primer término, se avanzará en la formalización de las cotizaciones técnicas por parte de los empresarios trasandinos. En paralelo, se iniciarán gestiones ante despachantes de aduana para determinar con precisión la estructura arancelaria y los requisitos regulatorios exigidos para la importación. Finalmente, se prevé robustecer el intercambio de contactos entre actores públicos y privados de ambos lados de la cordillera para coordinar la logística de transporte y avanzar hacia la puesta en marcha del circuito.

Pocito como centro de conexión estratégica regional

Bajo la perspectiva del intendente Fabián Aballay, este proyecto binacional posee un impacto estratégico que trasciende la simple comercialización local. La meta es lograr que Pocito no sea únicamente un destino de consumo, sino un eslabón estratégico fundamental para la recepción, distribución y conexión de productos provenientes de Chile hacia San Juan y la región circundante. De este modo, la conectividad vial y el perfil productivo de este departamento se conjugan para dinamizar el comercio exterior sanjuanino, promoviendo una integración económica real y de largo plazo con la Región de Coquimbo.

La puesta en marcha de un flujo constante de camiones de 22 toneladas representa una gran oportunidad para el desarrollo de los sectores vinculados al transporte de carga y los despachantes de aduana locales. A través de la estrecha colaboración entre la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo y la Municipalidad de Pocito, este esquema demuestra el valor real de la cooperación bilateral descentralizada para generar negocios concretos y duraderos. Así, la llegada directa de palta chilena de primera calidad marcará un hito histórico en el abastecimiento regional directo, consolidando definitivamente el rol de Pocito como un nodo logístico clave para la integración comercial de la región andina.