Pocito se prepara para poner en marcha un Mercado Frutihortícola con alcance provincial, una iniciativa impulsada por la Municipalidad que apunta a concentrar en un mismo espacio parte de la actividad de productores y comerciantes de frutas y hortalizas de San Juan. La inauguración está prevista para septiembre y marcará el inicio de un proyecto de desarrollo progresivo.

El mercado funcionará en el predio del exgalpón de empaque de ajo ubicado sobre calle Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. La elección del lugar responde, entre otros factores, a la infraestructura disponible para organizar las tareas de recepción, almacenamiento y comercialización.

La primera etapa contempla 40 puestos temporales o diarios y 10 puestos fijos, con una convocatoria abierta a productores de toda la provincia. De esta manera, el proyecto pretende ampliar las alternativas de comercialización y generar un punto de encuentro entre quienes producen y quienes compran.

Infraestructura para concentrar la actividad

El predio cuenta con una amplia nave y distintas dependencias destinadas al funcionamiento operativo del mercado. También dispone de dos cámaras de almacenamiento con sus respectivas precámaras, una báscula y una playa de estacionamiento.

Estos recursos constituyen uno de los principales argumentos para instalar allí una actividad que requiere no solo espacios de venta, sino también condiciones adecuadas para la recepción, conservación y movimiento de la mercadería.

La infraestructura permitirá que el mercado funcione como algo más que un conjunto de puestos comerciales. El objetivo es conformar un espacio capaz de ordenar parte de la circulación de productos frutihortícolas y facilitar la vinculación directa entre productores y compradores.

El desafío de construir una referencia provincial

La iniciativa, encabezada por el intendente Fabián Aballay, plantea un desafío que excede la escala municipal. Aunque estará emplazado en Pocito, el mercado pretende convertirse en un punto de referencia para la actividad frutihortícola provincial.

La concentración de la oferta puede generar nuevas oportunidades comerciales para los productores y, al mismo tiempo, facilitar el acceso de comerciantes a una mayor variedad de productos en un mismo lugar. En ese sentido, el proyecto busca fortalecer una cadena que comienza en la producción y continúa con el almacenamiento, la distribución y la comercialización.

El alcance provincial será, precisamente, uno de los aspectos centrales para determinar el impacto del mercado. La convocatoria a productores de distintos departamentos permitirá evaluar si el espacio logra consolidarse como un verdadero nodo de comercialización y no solamente como una propuesta circunscripta a Pocito.

Un proyecto pensado en cuatro etapas

La apertura de septiembre representa el primer paso de un proyecto previsto en cuatro etapas. La primera estará orientada a poner en funcionamiento el predio, habilitar los puestos y comenzar a recibir a productores y comerciantes.

A partir de allí, el desarrollo progresivo permitirá ajustar el funcionamiento del mercado de acuerdo con la demanda y el movimiento comercial que genere. El objetivo final es acompañar el crecimiento de la actividad y fortalecer las condiciones de comercialización.

En una provincia donde la producción frutihortícola forma parte de la economía de numerosos departamentos, la creación de un espacio de concentración puede convertirse en una herramienta para mejorar la conexión entre producción y mercado. El desafío para Pocito será lograr que esa infraestructura se transforme, con el tiempo, en una referencia provincial capaz de sostener actividad comercial durante todo el año.