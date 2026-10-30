Pocito intensificó las tareas de prevención ante la posible llegada de El Niño, con trabajos de limpieza de cunetas y drenes, refuerzo de defensas en el Pedemonte y acciones de concientización para los vecinos. Cristian Morales, director de Planificación del municipio, detalló las medidas y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el departamento por las bajadas naturales de agua desde la montaña.

“Los daños van a existir”, sostuvo el funcionario en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV, quien remarcó que el objetivo de las acciones municipales es anticiparse y reducir las consecuencias de las lluvias intensas.

Según explicó Morales, a tres meses del inicio de la gestión del intendente se conformó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), del que participan más de 30 instituciones nacionales, provinciales y organizaciones. El primer paso fue elaborar un diagnóstico que permitió identificar cuatro amenazas para el departamento: los fuertes vientos, las inundaciones, los incendios y los sismos.

Actualmente, el principal foco está puesto en el riesgo hídrico. Pocito tiene unos 16 kilómetros de Pedemonte, desde calle 8 hasta la quebrada de la Flecha, por donde desciende el agua hacia las zonas habitadas. A ese escenario se suma la presencia de la Ruta Nacional 40 como límite físico en el sector este.

“Toda la zona habitada está entrampada. Por acá baja el agua y por acá tengo esto”, describió Morales al explicar las dificultades para que el caudal escurra durante los episodios de lluvias intensas.

Limpieza de drenes y refuerzo de defensas

Entre las medidas en marcha, el municipio trabaja en el mantenimiento de cunetas y drenes y desarrolla una campaña de concientización mediante folletería y redes sociales. La iniciativa busca que los vecinos revisen sus viviendas y adopten medidas preventivas.

Además, Morales indicó que se articuló con Hidráulica el refuerzo de las defensas del Pedemonte. También mantuvieron una reunión con Vialidad Nacional para avanzar en la limpieza de los drenes y puentes ubicados sobre la Ruta 40, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del agua de oeste a este.

El funcionario también recordó un proyecto para crear un bosque nativo en el Pedemonte, elaborado junto con la Universidad Nacional de San Juan, el Instituto LIRPA y profesionales del Conicet. Sin embargo, explicó que no pudieron avanzar porque parte del área crítica pertenece a Loma Negra y no se alcanzó un acuerdo para concretarlo.

Una obra pendiente en Villa Aberastain

Otro de los puntos de preocupación está en calle 11 y David Chávez, donde un antiguo terraplén ferroviario puede obstaculizar el paso del agua. Morales indicó que hace dos años y medio que el municipio gestiona una obra para adecuar esa estructura, cuyo proyecto llegó a licitarse y adjudicarse, pero todavía no se ejecutó.

El funcionario recordó que en una inundación anterior murió un vecino de la zona. También advirtió que la intervención requiere resolver previamente la situación de las cloacas, la red de gas natural y otras instalaciones que pasan por debajo del terraplén.

Prevención con recursos municipales

Morales señaló que, durante las reuniones de coordinación provincial, los municipios consultaron si recibirían una partida presupuestaria especial para reforzar sus recursos frente a la emergencia. Según indicó, no se asignó ese refuerzo, por lo que cada intendencia está realizando esfuerzos con fondos propios.

En el caso de Pocito, precisó que desde hace aproximadamente un mes trabajan para reforzar las zonas más vulnerables con materiales destinados a proteger los techos de las viviendas.

"Estamos haciendo todo para que eso no pase", afirmó Morales. Y, aunque expresó su deseo de que las consecuencias previstas no se materialicen, insistió en la necesidad de no subestimar el fenómeno y de tomar recaudos tanto desde el Estado como en cada hogar.

Textuales

Cristian Morales / Director de Planificación de Pocito