Apenas pasó el momento más crítico de los incendios que afectaron a la zona de Alfonso XIII, el Municipio de Pocito puso en marcha una nueva etapa de asistencia para las familias damnificadas. Con la llegada de materiales de construcción, los equipos municipales comenzaron a trabajar en la recuperación de las viviendas que sufrieron daños por el fuego.

Pocito busca que las familias afectadas puedan recuperar sus hogares y volver a habitarlos.

El objetivo es dar una respuesta rápida a los vecinos afectados por los incendios provocados por el fuerte viento Zonda y avanzar, de manera progresiva, en la recuperación de sus hogares.

La tarea comenzó durante la jornada de este viernes, con trabajadores municipales abocados a las primeras reparaciones en las casas afectadas.

La prioridad es recuperar los hogares

Desde el Municipio señalaron que la reconstrucción busca atender las necesidades más urgentes y generar las condiciones necesarias para que las familias puedan volver a contar con un lugar habitable.

La asistencia se suma al trabajo realizado durante la emergencia, cuando los equipos municipales estuvieron en la zona para acompañar a los vecinos y responder ante las consecuencias del fuego.

“Lo más importante ahora es que las familias puedan volver a tener un lugar habitable. Por eso estamos acá, poniendo los recursos del Municipio a disposición y trabajando desde hoy mismo para ayudarlos a reconstruir. No vamos a dejarlos solos”, expresó el intendente Fabián Aballay.

Aballay continúa en la zona

Desde el inicio del incendio, el jefe comunal permanece presente en Alfonso XIII y coordina junto a los equipos municipales las distintas acciones destinadas a asistir a las familias damnificadas.

La presencia del Municipio se mantiene ahora con el foco puesto en la reconstrucción, luego de superar la etapa más crítica de la emergencia.

Con materiales y personal trabajando en el lugar, Pocito comenzó así a transformar la asistencia inicial en obras concretas para recuperar las viviendas dañadas.

La intención es que las familias puedan reconstruir progresivamente sus hogares y recuperar parte de lo perdido después de una jornada marcada por el fuego y las fuertes ráfagas de viento Zonda.