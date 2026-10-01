Pocito ya se encuentra en la cuenta regresiva para vivir una nueva edición de la Elección de la Reina de la Persona Mayor Pocito 2026. La celebración tendrá lugar el próximo sábado en el Estadio Marcelo García, desde las 20 horas.

En esta edición serán 39 las mujeres que se inscribieron para participar de la celebración. Las postulantes serán las protagonistas de una jornada destinada a poner en valor a las personas mayores de la comunidad pocitana.

Un encuentro entre las postulantes

Días atrás, las participantes compartieron un encuentro junto al intendente Fabián Aballay, en el marco de un té. La actividad permitió que las postulantes se conocieran, compartieran sus experiencias y comenzaran a vivir de manera especial esta etapa previa a la elección.

Durante estos días, las 39 mujeres también participaron de una serie de actividades preparativas. Estos espacios permitieron generar momentos de encuentro y compañerismo mientras avanzan hacia la presentación del próximo sábado.

Una celebración para las personas mayores

La elección se presenta como una jornada destinada a celebrar a las personas mayores. La propuesta busca poner en valor su participación activa, sus historias y el protagonismo que mantienen dentro de la comunidad pocitana.

Con la cuenta regresiva en marcha, las 39 postulantes se preparan para la jornada del sábado. El Estadio Marcelo García será el escenario donde se desarrollará la elección a partir de las 20 horas.