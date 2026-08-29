La Corte de Justicia de San Juan acelera los preparativos para trasladar parte de su estructura al edificio 9 de Julio, luego de aprobar una ampliación del plazo de obra solicitada por la empresa adjudicataria. El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, explicó que los trabajos avanzan a buen ritmo y que, si no aparecen nuevos imponderables, el edificio podría estar listo entre noviembre y diciembre. El Anexo Mitre será el primero en iniciar la mudanza.

“Está trabajando desde hace tres meses. Se va a buen ritmo, lo cual hace avizorar la posibilidad de que, por ejemplo, si anda todo bien”, señaló Olivares Yapur al referirse al avance de los trabajos y al escenario planteado tras la extensión del plazo.

La obra fue adjudicada en 2025 a Julio Nacusi Construcciones SRL por $7.569 millones, con un plazo original de 365 días. La primera etapa comprende 9.900 de los 13.288 metros cuadrados del edificio y permitirá concentrar allí dependencias de los fueros Civil, Laboral y de Familia, además de otras áreas judiciales.

La mudanza comenzará por el Anexo Mitre

Con la obra encaminada, la Corte ya aprobó un plan para organizar el traslado. Olivares Yapur confirmó que el Anexo Mitre será el primero en ser desocupado y trasladado al edificio 9 de Julio.

“Se ha aprobado un plan de mudanza. No van a ser en tres días, tampoco van a ser en muchos meses”, explicó. El operativo deberá realizarse de manera escalonada y por oficinas, debido a la cantidad de personal involucrado.

El Anexo Mitre concentra más de 400 trabajadores, por lo que la mudanza requerirá una logística específica. El presidente de la Corte detalló que ya se convocó a una licitación para contratar a la empresa que ofrezca las mejores condiciones, garantías y precio para ejecutar el traslado.

El esquema ya había sido anticipado públicamente. Diario de Cuyo informó que las mudanzas comenzarían entre noviembre y diciembre y se extenderían hasta el primer trimestre de 2027. También señaló que el Anexo Mitre sería el primero en ser desocupado.

Muebles y equipamiento: una compra por etapas

La preparación del nuevo edificio también contempla la adquisición de mobiliario. Según Olivares Yapur, las licitaciones no representan una compra total, sino parcial, porque el Poder Judicial ya adquirió parte del equipamiento.

“Nosotros ya hemos hecho compras, estamos comprando muebles porque hay muebles que, por sus dimensiones, no andan en el nuevo edificio”, explicó. También indicó que parte del mobiliario existente fue reutilizado en mudanzas anteriores y que ahora será necesario renovar determinados elementos.

En agosto, distintas contrataciones para el edificio 9 de Julio ya habían puesto en marcha la compra de muebles y otros elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.

El traslado será progresivo

La Corte había informado que el funcionamiento del edificio será gradual y que el traslado deberá coordinarse con la puesta en marcha de los sistemas informáticos y tecnológicos. En una etapa anterior se había previsto el traslado de los fueros Civil, Laboral y de Familia, junto con salas de audiencia y áreas de oralidad.

Olivares Yapur remarcó ahora que el objetivo es llegar con todo preparado cuando finalice la obra. “Si en octubre, con esta ampliación de plazo, en octubre nos lo entrega, tenemos que tener todo previsto para poder trasladar la gente”, sostuvo.

Mientras tanto, el Centro Judicial Norte de Jáchal aparece como la obra con un plazo más cercano. Según el presidente de la Corte, podría estar disponible dentro de 30 días. La Justicia provincial había informado que esa obra tenía un avance del 90% y proyectaba su inauguración para agosto o septiembre.